Denunciats per acampar, fer foc i pescar al pantà de Susqueda

Els Agents Rurals van denunciar un grup de tres persones que pretenien passar el confinament acampats al pantà de Susqueda. Van ser dues patrulles les que es van acostar el divendres 10 d'abril a la zona que limita les comarques de la Selva amb Osona amb el suport de l'helicòpter. En arribar al lloc, els agents, que ja estaven avisats abans d'aquesta imprudència, van trobar el grup que havia instal·lat una carpa, havien fet foc i un d'ells estava pescant al pantà.

Segons les fonts consultades, els denunciats van reconèixer que ja feia tres dies que estaven acampats i que pretenien passar, almenys, tot el confinament en aquest espai i, de fet, tenien aliments i roba. Els Agents Rurals els van multar i van obligar-los a abandonar la zona.



Més sancions

Aquesta, però, no va ser l'única actuació que va fer el cos a Susqueda. I és que uns metres més avall van enxampar una altra persona, que no anava amb aquest grup de tres, pescant al pantà. Els agents van acostar-s'hi i li van demanar que respectés el confinament que estava decretat per l'estat d'alarma i se'l va sancionar.

Els Agents Rurals els recorden que la pesca continental no està permesa durant l'estat d'alarma. Durant la jornada de dissabte, es van aixecar 27 actes i fer 10 denúncies per incomplir el confinament, entre les quals el cas d'una dona que va sortir a passejar amb el seu gos de més de 12 anys –no habituat a caminar tant- i que va haver de demanar ajuda després que l'animal es desplomés esgotat.