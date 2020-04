Diumenge de Pasqua confinat: la mona, enviada a domicili

Si la setmana passada era el torn dels tortells de rams, aquesta setmana les protagonistes han estat les mones de Pasqua. Com mana la tradició, els padrins han de regalar la mona de xocolata als fillols. Però aquest any, més que els padrins, han estat els pastissers qui han portat la mona a les cases.

Per evitar que els nens i nenes gironins no patissin -encara més- les conseqüències d'aquest confinament, que fa un mes que ens té tancats a casa, moltes pastisseries oferien un servei extra: les mones a domicili. Com si dels Reis Mags es tractessin, el gremi de pastissers ha portat la il·lusió a les cases, en forma d'ou de xocolata.

A Banyoles, la pastisseria Figueres era una de les que oferia ahir aquest servei a domicili, i al llarg del matí va repartir mones per tota la ciutat. Els pastissers de la capital del Pla de l'Estany asseguren que gràcies a aquest sistema han pogut mantenir un 60% de les ventes de mones.

Com cada any, l'actualitat s'ha colat al món de les mones, i el coronavirus no podia ser menys. A algunes pastisseries es podien trobar mones en forma del virus, en homenatge als sanitaris, o fins i tot amb el que ja s'ha convertit en símbol de l'esperança d'aquesta crisi, l'arc de Sant Martí amb el lema «tot sortirà bé». Però pels més tradicionals hi havia les mones de sempre: amb els pollets, conills de pasqua, o amb els dibuixos que triomfen entre els més menuts: La Ladybug, els Minions, la Frozen o les pilotes de futbol amb en Messi o l'escut del Girona.

Les mones no van ser l'única tradició del diumenge de Pasqua que s'ha hagut de portar a casa a causa del confinament. A Blanes, la Processó del Ressuscitat habitualment omple els carrers de la vila, amb el moment culminant del «cant de l'Àngel», amb més de 120 anys d'història. La cançó, interpretada per un nen o nena de Blanes, es canta a les 12 del migdia a la plaça dels Dies Feiners. Perquè no es perdés la tradició, l'Ajuntament, amb la complicitat de diverses entitats, va buscar la manera que el Cant de l'Àngel arribés a les orelles des blanencs. Així, ahir a les 12 del migdia, a través de Youtube, les xarxes socials de l'Ajuntament i a diferents balcons del municipi, es va poder escoltar «El Cant de l'Àngel confinat», una versió inèdita de la tradicional cançó, interpretada per Brisa Piguillem Alum, de 10 anys.

El Cant de l'Àngel no va ser l'única tradició de Blanes que es va transmetre a través d'internet. Els Manaies van difondre un vídeo col·lectiu on celebraven la processó des de casa.



Misses en «streaming»

Les tradicions religioses han hagut de transformar-se per continuar celebrant-se en aquesta setmana santa confinada. A Girona, el Bisbat va oferir totes les misses de Setmana Santa en streaming a través del seu canal de Youtube. A porta tancada, i presidides pel bisbe de Girona, Francesc Pardo, els feligresos van poder seguir la Vetlla Pasqual de dissabte a la nit, i l'ofici del diumenge de Pasqua des de casa seva, a través de la finestra que les noves tecnologies ofereixen.