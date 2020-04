Els hospitals gironins sumen 11 noves morts i la xifra total s'eleva ja a 274

Les comarques gironines van sumar ahir 11 noves víctimes mortals afectades per la COVID-19, i ja registren un total de 274 víctimes mortals. Aquesta xifra se situa dins la tendència habitual de la setmana passada, en què el nombre de defuncions diàries registrades va oscil·lar entre les 10 i les 20, excepte dimecres, quan hi va haver un repunt amb més de 30 víctimes, i dissabte, quan amb tan sols tres defuncions es va assolir la xifra més baixa des del 28 de març.

Pel que fa a contagis, els hospitals de les comarques gironines van diagnosticar 53 nous positius per la COVID-19 durant la jornada d'ahir, que eleven el nombre total de la demarcació fins als 2.266. Les xifres de contagis durant els últims set dies van tenir tendència a reduir-se respecte la setmana anterior. Si durant la setmana del 30 de març tan sols un dia el nombre de contagis s'havia situat per sota dels 100, els set últims dies la tendència va ser la contrària. Tan sols un repunt el divendres va trencar la tendència de la resta dels dies, en què l'augment dels casos es va contenir per sota del centenar diari.

A dia d'avui hi ha 580 persones ingressades als centres sanitaris gironins, 80 de les quals es troben en estat greu. Hi ha també 509 professionals sanitaris que han contret la malaltia. La dada positiva és que segueixen augmentant els pacients que són donats d'alta una vegada superada la malaltia, i ja en són 836.

De les onze noves defuncions d'ahir, una va tenir lloc durant el matí a l'hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa. Es tracta d'una persona gran amb patologies prèvies. Amb aquesta, ja són 26 les persones que hi han mort des que va començar la pandèmia. En aquest centre hi ha actualment 45 pacients hospitalitzats i 63 treballadors de l'àmbit sanitari afectats. Dues persones van ser donades d'alta ahir, i se sumen al total de 47 que ja han superat la malaltia.

A l'Alt Empordà, els centres gestionats per la Fundació Salut Empordà van diagnosticar 3 nous casos positius, que ja en fan un total de 229. En aquests moments hi ha 46 professionals sanitaris de la Fundació afectats. A més, es va donar una nova alta, que ja suma un total de 73.

L'hospital de Campdevànol no ha registrat noves víctimes mortals ni nous contagis des de la darrera actualització de dades del dia 10 d'abril. En canvi, el nombre d'altes ha augmentat de 35 a 41 pacients. Actualment hi ha 20 persones ingressades en aquest hospital i vuit pacients han estat traslladats a altres centres. A més, vuit sanitaris han donat positiu per COVID-19.

A l'hospital de Blanes tampoc es van lamentar noves defuncions. El centre segueix tenint 32 pacients ingressats per tractar-se de coronavirus, ja que ahir van ingressar quatre persones alhora que es va donar l'alta a uns altres quatre pacients. El nombre de professionals sanitaris infectats entre els hospitals de Blanes i de Calella, que són gestionats per la mateixa corporació, és de 89.

Finalment, els centres baix-empordanesos gestionats pels Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà no van actualitzar dades. Fins la darrera actualització, l'hospital de Palamós tenia 24 pacients ingressats i 3 sanitaris infectats i havia registrat 5 defuncions. Els casos al Centre Palafrugell Gent Gran s'elevaven a 41 amb 15 víctimes mortals.

Fora de la Regió Sanitària de Girona, l'hospital transfronterer de la Cerdanya té actualment 6 pacients ingressats per COVID-19, tots sis catalans. A més, ha detectat tres pacients sospitosos, dels quals dos són catalans i un francès. Des de l'inici de la pandèmia, el centre ha diagnosticat 43 casos de coronavirus, 37 dels quals catalans; ha hospitalitzat a 32 pacients, 29 d'ells catalans, i ha registrat una mort, també d'un pacient procedent de territori català.

Catalunya suma 96 víctimes

En el conjunt de Catalunya també es va experimentar ahir un repunt de víctimes mortals. En total, el departament de Salut va comunicar que durant la jornada d'ahir s'havia arribat a les 3.538 morts (96 més que el dia anterior), i que durant les últimes 24 hores s'havien confirmat 699 nous casos. D'aquesta manera, la xifra d'infectats a Catalunya se situava ahir al vespre en 34.726. D'aquest total, 5.403 son personal sanitari. A més, des de l'inici de la pandèmia la conselleria de Salut ha comptabilitzat 2.713 ingressats greus i 25.602 altes hospitalàries.