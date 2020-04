El Trueta agraeix «l'allau» d'ajuda solidària per fer front al virus

En aquesta crisi sanitària mundial, l'ajuda desinteressada dels gironins no s'ha fet esperar. Desenes d'empreses, entitats i particulars de les comarques gironines han destinat, en la mesura del possible, la seva ajuda a l'hospital Josep Trueta, ja sigui amb aportacions econòmiques, materials o, fins i tot, gastronòmiques.

En un comunicat, l'hospital ha destacat les «incomptables» donacions de material sanitari, com per exemple l'esforç comú de Friselva, Friusa, Grup Batallé, Grup Cañigueral i Euromet Agrofood, que han importat des de la Xina 7.300 granotes d'alta protecció i 120.000 mascaretes quirúrgiques per a tots els centres sanitaris de la comarca. Les aportacions de la Fundació Jaume Casademont, la Universitat de Girona o l'empresa Buergo.Fol són altres exemples d'aquesta col·laboració solidària que ha anat aflorant en els últims dies.

El voluntariat també ha pres protagonisme, i l'hospital ha volgut posar en valor la tasca del grup de la Cellera de Ter que ha confeccionat més de 700 bates impermeables o la xarxa de voluntaris «coronavirus makers» que han entregat centenars de viseres protectores fetes amb impressores 3D. Així mateix, la multinacional farmacèutica veterinària Hipra, amb seu a Amer, ha estat «clau» en la lluita per frenar la corba de contagis cedint de les seves instal·lacions, equipaments i professionals per processar les mostres de les proves PCR. Aquest esclat de solidaritat, des de la més petita fins a la més gran aportació, ha suposat un ajut molt important en la gestió de la pandèmia. Els donatius econòmics també han arribat als 290.000 euros, import que el Trueta destina íntegrament a la compra d'aparells mèdics per als pacients amb COVID-19 i per a les àrees de tractament habilitades.

Finalment, el món de l'esport també s'ha compromès en la lluita contra el virus amb la campanya impulsada pel Girona FC #GuanyaremAlCovid19, que ja ha recollit prop de 12.000 euros, que el club doblarà. Finalment, el sector alimentari i de la restauració ha fet arribar fruita , xocolata, pizzes i bunyols, entre d'altres, als professionals de l'hospital perquè segueixin forts al peu del canó.