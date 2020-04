Voluntaris repartiran mascaretes en punts del transport públic de Girona, Figueres i Blanes

Uns 500 voluntaris de Creu Roja i Protecció Civil repartiran aquest dimarts i dimecres al matí l'1,7 milions de mascaretes que el govern espanyol ha enviat a Catalunya. Es farà en més de 100 punts als accessos del transport públic de les ciutats de més de 30.000 habitants. La directora de Protecció Civil, Isabel Ferrer, ha avisat aquest dilluns que es repartiran mascaretes "exclusivament" a les persones que hagin d'anar a treballar i no puguin agafar un transport alternatiu al metro, tren o bus. Ferrer ha qualificat "d'improvisació" la gestió que el govern espanyol ha fet del repartiment de mascaretes, ja que assegura que no han rebut instruccions de com s'havia de dur a terme.

"Demà tothom no tindrà mascareta, només aquelles persones que no tinguin altre remei que agafar el transport públic", ha dit en roda de premsa aquest dilluns la directora de Protecció Civil, Isabel Ferrer. Amb algunes poblacions per concretar, el Govern ha establert un centenar de punts de repartiment que ha estudiat com a llocs de confluència alta entre gent de diversos transports.

Es repartiran a Figueres, Blanes, Girona, Tarragona, El Vendrell, Reus, Cambrils, Tortosa, Manresa, Badalona, Barberà del Vallès, Barcelona, Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Gavà, Granollers, Cerdanyola del Vallès, Igualada, L'Hospitalet de Llobregat, Mollet del Vallès, Mataró, Montcada i Reixac, Rubí, El Prat de Llobregat, Sabadell, Sant Boi de Llobregat, Sant Adrià del Besòs, Sant Cugat del Vallès, Sant Feliu, Sant Joan Despí, Santa Coloma de Gramenet, Terrassa, Vic, Lleida, Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès.