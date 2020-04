Animalistes del Ripollès rescaten una truja que era en un forat des de feia 7 anys

Els responsables de la Fundació Santuari Gaia, Ismael López i Coque Fernández, fa pocs dies, es van traslladar des de Camprodon fins a Deltebre per rescatar una truja que feia set anys que estava tancada dins d'un forat i a les fosques.

Segons ha informat el Santuari, l'animal era alimentat amb els residus d'una granja de gallines que hi havia al costat de la nau, on la tenien en un forat. Durant set anys, no s'havia pogut moure, ni tan sols per veure el sol o trepitjar el terra. Els animalistes van entrar a les instal·lacions de la granja, en aquells moments abandonada, van anar a la nau i van treure la truja del forat on havia estat tota la vida.

Resistència



L'animal, no acostumat al sol i a l'aire lliure, es va resistir a pujar al remolc amb el qual va ser traslladat a la finca del veïnat de Salarça (Camprodon). La truja estava molt desnodrida i bruta.

Els animalistes del Santuari Gaia expliquen que l'animal, quan va estar net i es va trobar a l'aire lliure, es va negar a entrar al lloc que li havien preparat. O sigui, es va passar tota la nit a l'aire lliure.

Des de fa anys, el Santuari Gaia fa accions de rescat que li serveixen per donar una millor vida als animals rescatats i per difondre el seu missatge veganista. Els animals alliberats viuen al santuari en un estat de mitja llibertat perquè molts són domèstics.