Educació ha d'arribar a 52.000 famílies sense dispositius o connexió

El Departament d'Educació ha començat a repartir aquesta setmana els paquets de dades d'Internet i ordinadors per a les famílies que no en tenen, ja que el curs a distància i via telemàtica es reprèn avui, un cop s'han acabat les vacances de Setmana Santa. Pel que fa a la tornada presencial als centres, a la Conselleria li agradaria fer-ho abans de Sant Joan, però encara no es pot fixar cap data. El que sí que ha avançat és que no totes les escoles i els instituts obriran el mateix dia.

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, va explicar en una entrevista a Ràdio 4 que, en aquests moments, l'objectiu del Departament és arribar a 52.000 famílies catalanes amb alguna mancança en connexió, dades o dispositius i que les primeres 11.000 rebran l'ajuda a finals d'aquesta setmana. Seran aquelles llars que no tenen ni connexió, ni dispositiu, mentre que les menys necessitades s'atendran en els pròxims dies.

El conseller va assegurar que el propòsit del tercer trimestre ha de ser mantenir el contacte de l'escola amb tot l'alumnat i aconseguir que no perdi certs hàbits de treball o de lectura. L'esforç del Departament per garantir la connectivitat –va dir– també va en aquesta línia i «en cap cas» es pretén que els alumnes compleixin des de casa el temari que queda per fer.

«Ara, el temari és el menys important. El més important és l'acompanyament i el contacte», va remarcar el conseller. En aquest sentit, Bargalló va afirmar en la mateixa entrevista que aquest «no ha estat ni serà un curs normal» i que la nota final només serà important en aquells cursos que impliquen un canvi de cicle o un acabament d'etapa.

Amb tot, el Departament d'Educació entén que tot el que es faci telemàticament a partir d'ara «no ha de servir per suspendre». El conseller va afirmar que cap alumne ha d'anar a pitjor en el que respecte al currículum per tot el que ha passat des del 12 de març, sense que això signifiqui haver de fer un aprovat general: «Ja hi ha dues terceres parts del curs fetes», va recordar.

Pel que fa a la tornada presencial a l'escola, Josep Bargalló va dir que confia poder-ho fer aquest curs i no haver d'esperar al setembre. Tot i que la decisió correspon a les autoritats sanitàries, el conseller va assegurar que els estudiants, el conjunt del sistema educatiu i la societat en general «necessiten» reprendre el curs. Bargalló es va referir a l'esforç del professorat, que «també n'està aprenent i ho està patint».

«Seria molt bo que ho poguéssim fer i treballem ja amb l'operatiu de reobertura. Esperem poder fer-ho i, ni que fos una setmana, voldríem poder obrir», va explicar el conseller. Bargalló va indicar que si l'evolució del coronavirus continua sent positiva «s'hauria de poder obrir» les escoles abans de final de curs. «Necessitem poder obrir –va subratllar– per fer aquest acompanyament efectiu abans de l'estiu».

També va explicar que no tots els centres educatius obriran alhora «perquè hi ha territoris i nivells on segurament podrem obrir abans» –va dir– i va concretar que «podrem obrir abans la formació professional que les llars d'infants». «Intentar obrir totes les escoles el mateix dia a tot arreu seria un error», va assegurar.

D'altra banda, la Conferència Sectorial d'Educació es reuneix avui amb la presència de la ministra d'Educació, Isabel Celaá, i dels consellers de les comunitats autònomes per tal d'abordar la tercera avaluació del curs. Segons fonts del Ministeri, a la trobada es parlarà sobre com afrontar el tercer trimestre en ple estat d'alarma –amb la possibilitat d'una tercera pròrroga– i com hauran de ser les avaluacions finals. En la reunió anterior es va demanar a les autonomies que preparessin propostes per a consensuar una posició, igual que amb la selectivitat.