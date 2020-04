Acte sorpresa dels Pim Pam Pum Foc a Olot per agrair els esforços que estan fent els ciutadans i molt especialment els treballadors que estan lluitant per aturar el coronavirus.





A les nou del vespre d'ahir dilluns la companyia dedicada a organitzar correfocs i espectacles de carrer va il·luminar el cel amb ela diferents punts de la ciutat, just el dia que es complia el primer mes de confinament. "En cap cas vol ser una celebració sinó un homenatge a tothom i un profund agraïment a totes les qui han lluitat contra el virus i les que hi han treballat perquè no ens faltés res a les cases" van explicar per les xarxes. També van demanar a la ciutadana continuar "fent-ho tant bé" i quedar-se a casa.