La Fundació Tutelar Girona centra els seus esforços en la gestió del patrimoni dels seus usuaris

La Fundació Tutelar Girona es concentra des de principis de la setmana passada en garantir els ingressos dels seus usuaris. El seu director, Josep Mari Solé, ha detallat que un dels serveis que ofereix l'entitat centrada en ajudar a persones amb discapacitat psicococial o intel·lectual és "donar suport a la gestió patrimonial i jurídica" als usuaris. Solé ha recordat que arran de la crisi sanitària, hi ha molta gent afectada per un ERTO. Algunes d'elles són usuàries de la fundació i ara, els treballadors han de mirar que totes les persones cobrin el sou proporcional acordat i la prestació corresponent. A més, Solé ha afegit que també han de vetllar perquè entre l'atur i el sou es pugui pagar "tots els rebuts i factures que toquen".

Una altra de les situacions que porta més de cap als treballadors de la Fundació Tutelar és la gestió patrimonial que han de fer a alguns usuaris. "Tenim persones que viuen de lloguers i de rendes", ha precisat Josep Maria Solé. Amb aquests ingressos, la fundació contracta diversos serveis com el d'atenció domiciliària o altres necessitats que tingui cada persona. "Hi ha gent que ja ens ha avisat que no podrà pagar el lloguer d'algun local comercial o d'algun pis".

El director de la Fundació ha assegurat que els treballadors estan mirant "en quin grau podem parar el cop" per garantir que els usuaris podran seguir pagant els serveis que necessiten. "Haurem de veure com negociem el pagament dels lloguers i ajustem l'economia" per mantenir els serveis que els seus usuaris necessiten, ha afirmat Solé.

Per altra banda, el director de l'entitat també ha recordat que dediquen una bona part dels esforços en "donar suport a les residències", ja que a dia d'avui "és a on es donen més casos de coronavirus i necessiten més suport". Solé ha insistit en què el principal objectiu d'aquesta entitat és la de donar "suport" a les persones, més que imposar les seves decisions a la voluntat de la pròpia persona.

Josep Maria Solé també ha destacat que molts dels seus usuaris necessita una atenció domiciliària. Si aquestes persones són hospitalitzades per un cas de covid-19, es troben que no hi ha cap manera de prestar aquest tipus de servei. El director de la Fundació Tutelar ha explicat que aquesta situació els fa "patir" perquè no saben com poden reaccionar aquestes persones.

"Moltíssima feina" els primers dies de confinament

De tota manera, el director de la Fundació ha assegurat que el principi del confinament va suposar "moltíssima feina" pel prop de centenar de treballadors que té l'entitat. El principal repte era garantir que el suport en centres de dia es podria convertir en una atenció domiciliària per a tots els casos. El director ha detallat que pocs dies després ja tenien " la majoria de situacions resoltes a curt i mitjà termini".

Per això, els treballadors es van poder concentrar en fer arribar la medicació corresponent i garantir aliments per a cada usuari. El director de la fundació també ha matisat que mentre dura el confinament han hagut de reconvertir la seva atenció en un "acompanyament més emocional" de les persones. Solé ha explicat a l'ACN que "hi ha moltes persones que no tenen pràcticament cap llibre i no poden gaudir de les eines telemàtiques" com ara un ordinador o un mòbil amb connexió a Internet. Per això creu que per a tots ells, aquesta situació "genera moltes dificultats" que es poden traduir en trastorns d'angoixa, per exemple.

A més, des de l'inici del confinament la Fundació Tutelar ha començat a oferir menjar cuinat a la seva seu per a persones sensesostre. Abans, redirigien els usuaris a centres com el de la Sopa per assegurar-se que tenien un plat a taula. Ara, davant de la crisi sanitària i l'augment de persones sensesostre a la ciutat, la Fundació ha començat a oferir aquest servei als seus usuaris per garantir que mengen de forma habitual.

El director ha afirmat que la majoria de persones del col·lectiu han pogut distribuir-los als recursos que les administracions han posat en servei, com ara el pavelló de Palau de Girona. En aquest equipament esportiu, el consistori ha obert una vuitantena de llits per a persones sense llar on també poden dutxar-se i menjar. La Fundació Tutelar de Girona té, actualment, 1.000 usuaris.