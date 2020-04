Girona ja frega els 300 morts i suma 21 noves víctimes

La província de Girona va quedar-se ahir a pocs números d'arribar a les 300 víctimes mortals des que va iniciar-se la pandèmia del COVID-19, que a Girona va deixar la seva primera víctima el 19 de març. Vint-i-cinc dies després, els hospitals gironins ja sumen 295 morts i 2.328 contagis.

Segons les dades que facilita diàriament el Departament de Salut i que es basa en el mapa elaborat per l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (Aquas), ahir van produir-se 21 noves víctimes pel COVID-19, quasi el doble que diumenge (21). Es tracta de la tercera xifra més elevada registrada fins ara a les comarques gironines, només per darrere de les 33 morts detectades el 8 d'abril i les 23 a les quals s'arribava el primer dia del mateix mes.

Quant a contagis, els hospitals gironins van sumar 62 nous positius, nou més que diumenge i amb un nombre total de contagis (2.328) que ja triplica les altes hospitalàries donades des de l'inici de la pandèmia (882). Caldrà veure si aquesta setmana se segueix la tendència de casos diaris per sota del centenar que es va assolir durant la setmana passada amb excepció d'un fort pic el divendres amb 178 casos, una xifra més en consonància amb els contagis que hi va haver diàriament durant l'última setmana de març.

Pel que fa als ingressos hospitalaris, ahir la xifra va baixar lleugerament (de 580 a 573 en un dia), i 77 d'aquests es troben en estat greu. En total hi ha 508 professionals sanitaris infectats.

Dades per hospitals

De les 21 víctimes que es van xifrar ahir a les comarques gironines, dues es van registrar a la Fundació Salut Empordà, una a Olot i una tercera a Blanes. Entrant en detall de cadascun dels hospitals comarcals, les dues morts registrades ahir a la Fundació Salut Empordà fan pujar a 14 el total de víctimes confirmades a l'ens alt-empordanès.

La xifra de nous contagis s'eleva a sis i situa el nombre final a 235. En aquests moments 49 són professionals, 3 més que diumenge, i s'han donat 4 altes hospitalàries. En total, se n'han fet 77. A l'hospital de Figueres hi ha 28 pacients ingressats per Covid-19, dos dels quals estan greus amb ventilació, segons va publicar ahir el Setmanari Empordà, i hi ha 13 persones més en tractament al centre sociosanitari Bernat Jaume i 6 més a la Clínica Santa Creu. Aquest diumenge es va derivar un malalt crític intubat a l'Hospital Josep Trueta de Girona.

La Fundació Hospital d'Olot Comarcal de la Garrotxa va sumar ahir una nova víctima. Es tracta d'una persona d'avançada edat amb patologies prèvies que eleva a 27 el nombre total de morts per coronavirus des de l'inici de l'emergència sanitària. Actualment hi ha un total de 45 persones ingressades amb Covid-19 i 62 professionals sanitaris infectats.

A més, s'han recuperat tres professionals més que eleven a 13 el nombre de sanitaris que ja s'han reincorporat a la feina.

En el cas de l'hospital de Palamós hi ha 20 pacients confirmats, quatre menys que a l'última actualització de dades de dissabte. Nou persones estan pendents de resultats i la xifra de morts es manté a cinc des de fa dos dies. Des del 13 de març s'han fet 83 altes.

Al sociosanitari Palafrugell Gent Gran, que també gestiona el consorci SSIBE, hi ha hagut una nova defunció que situa a 16 els morts per Covid-19. Sumant tots els serveis del consorci, hi ha 45 professionals sanitaris contagiats, dels quals una dotzena estan aïllats pendents de resultats.

L'hospital de Campdevànol va registrar ahir quatre nous positius després de tres dies sense repunts. En total hi ha 87 persones contagiades i 19 estan ingressades per positiu confirmat o per símptomes. a més, hi ha nou professionals sanitaris afectats. Des de l'inici de la pandèmia s'han registrat set morts a l'ens i s'han donat 41 altes hospitalàries.

A l'hospital de Blanes ahir es va registrar una nova defunció, quatre altes i cap ingrés. Sumant l'hospital de Calella, que també forma part de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva, hi ha un total de 89 professionals sanitaris afectats.

Fora de la Regió Sanitària de Girona, l'hospital transfronterer de la Cerdanya manté els sis pacients ingressats pel virus, tots ells catalans. L'hospital ha atès 43 casos i ha efectuat 19 altes.

D'altra banda, l'exèrcit va desinfectar ahir la residència de Calonge i Sant Antoni, la segona a la província després que ho fes a la de Campdevànol el 4 d'abril.