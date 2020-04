La Guàrdia Civil denuncia una persona que feia volar un dron a Puigcerdà saltant-se el confinament

La Guàrdia Civil ha denunciat a Puigcerdà una persona que feia volar un dron sense la deguda autorització i saltant-se el confinament amb motiu del COVID-19.

Els fets es van produir a primera hora de la tarda del dia 10 quan un guàrdia civil fora de servei va observar des de l'aquarterament de Puigcerdà com una aeronau pilotada per control remot volava pels voltants de l'esmentat aquarterament, i posteriorment s'allunyava cap a una urbanització propera.

Dos agents es van desplaçar fins a la urbanització cap a on s'havia dirigit l'aparell, després de realitzar una recerca a peu i en vehicle es va localitzar a la porta del seu habitatge a una persona que sembla estar recollint el dron així com tots els accessoris per al vol.

Va ser denunciat per saltar-se el confinament i per operar un dron per control remot al casc urbà de la població (interior àrea de seguretat de l'aeròdrom de la Cerdanya) sense autorització per a això, infracció recollida en la Llei Orgànica 4/2015 de 30 de març de Protecció Ciutadana.

Des del 2015 la Guàrdia Civil davant l'augment d'ús recreatiu o professional de (Aeronaus Pilotades per Control Remot, comunament drones) i davant la possibilitat que aquest ús representava una amenaça tant per a la navegació aèria i fins i tot per a la Seguretat Pública a general, va posar en marxa un projecte denominat Pegaso pel qual components de la Guàrdia Civil després de realitzar períodes de formació en la Direcció de Fiscal i Fronteres, van passar a realitzar tasques en el control integral de l'aviació en general com Policia Aèria.

Aquests grups es van instaurar en els diferents aeroports i treballen a nivell de tota la demarcació de cada Comandància, estant entre les seves missions la de suport a investigacions d'accidents aeris i investigació d'incidents aeris. Concretament a la Comandància de Girona el projecte Pegaso es va iniciar al gener de present any 2020 estant situat a l'Aeroport Girona-Costa Brava i abastant tota la demarcació provincial.