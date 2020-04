Incertesa i crítiques de manca de protecció en la tornada a la feina

Els treballadors dels serveis no essencials com la construcció i la indústria van tornar ahir a treballar en 9 comunitats autònomes. El retorn parcial a la feina es va reprendre en una jornada que va transcórrer en general sense incidents i amb el repartiment de mascaretes en el transport públic de Madrid, Castella i Lleó, Aragó, Galícia, Astúries, Extremadura, Andalusia, Múrcia i Canàries.

El sector de la construcció, fàbriques i oficines han tornat a treballar després que el passat 30 de març el Govern espanyol endurís l'estat d'alarma i ordenés el tancament total de l'activitat econòmica. Dues setmanes després, l'aixecament d'aquestes restriccions es fa amb les reticències d'alguns governs regionals i la crítica de les empreses per no haver-hi suficients equips de protecció. L'estat d'alarma, però, segueix vigent i es mantenen les restriccions decretades el 14 de març.

A la Comunitat de Madrid, unes 300.000 persones van tornar a treballar presencialment ahir dilluns i entre les 6 i les 8 el nombre de viatgers del metro de Madrid va augmentar un 34%. En punts estratègics com l'estació d'Atocha, la policia repartia masqueretes. El seu ús és recomanable per als ciutadans que no tinguin més remei que sortir al carrer per anar a treballar i hagin de ferho en transport públic. en total, el Govern central preveu repartir-ne 10 milions.

Tot i això, des de la Comunitat de Madrid, el seu vicepresident, Ignacio Aguado, va demanar a l'executiu de Pedro Sánchez que a partir d'avui reforcés el repartiment de mascaretes a tota la xarxa de Metro i línies d'autobús de Madrid, així com que garanteixin el subministrament a les farmàcies. Segons va assenyalar Aguado, només s'han distribuït mascaretes en una de cada cinc estacions de suburbà.

«Em preocupa perquè hi ha hagut persones que han pogut entrar en el transport públic o que no han tingut més remei que fer-ho sense la protecció adequada», ha apuntat. I és que la comunitat preveu que es faci al voltant d'un milió de viatges en transport públic.

De fet, els viatgers dels trens de Rodalies a Madrid van pujar un 53%, però es mantenen els serveis mínims. Es van registrar 13.375 usuaris, enfront dels 8.729 del dilluns passat.

Les empreses alerten

Per la seva banda, les empreses alerten que no tenen suficients equips de protecció. El vicepresident de la Confederació Empresarial d'Organitzacions Empresarials (CEOE), Íñigo Fernández de Mesa, diu que el 95% són petites i mitjanes companyies, i que probablementno tenen materials de protecció enfront del coronavirus, la qual cosa pot dificultar la seva obertura.

«En el món empresarial el que entenem és que possiblement les empreses grans sí que tenen capacitat i accés a subministraments d'aquest tipus de materials, mentre que les petites i mitjanes empreses segurament no tenen aquest tipus de materials», va remercar en una entrevista a Espejo Público.

«El subministrament de test, mascaretes, guants i gel i altres equips és fonamental per garantir la seguretat de treballadors i per a la posada en marxa de l'activitat productiva», ha subratllat.

Precisament en aquesta mateixa línia ahir es va manifestar el sindicat CSIF, que va demanar que es fes la prova del coronavirus a tots els treballadors que han hagut de tornar als seus llocs laborals.

Reprenen el 78,5% de les obres

D'entre els sectors que ahir van recueprar l'activitat hi ha la construcció, que aquest dilluns va reiniciar el 78,5% de les obres que estaven en marxa, és a dir, totes elles excepte les de rehabilitació i reforma als immobles amb residents, el que ha suposat la tornada a la feina de 1,38 milions de treballadors, segons va informar la patronal de grans constructores i concessionàries, Seopan. La represa de l'activitat en aquest sector es va fer amb termòmetres en les obres i sense compartir eines després que la patronal i sindicats hagin acordat una guia a seguir a partir del que indica Sanitat.