Macron prorroga el confinament a França fins a l'11 de maig

El president francès, Emmanuel Macron, va anunciar ahir que les escoles infantils, col·legis i instituts reprendran les seves activitats de manera gradual des de l'11 de maig, data fins a la qual ha estat prorrogada l'ordre de confinament. «A partir de l'11 de maig, reobrirem gradualment escoles infantils, col·legis i instituts», va afirmar en un discurs a la nació.

«Hi ha massa nens en barris de baixos ingressos privats de l'escola i no se'ls pot ajudar de la mateixa manera. Les desigualtats en habitatge són encara més marcades», va lamentar. En la seva intervenció, va anunciar així una pròrroga del confinament fins a l'11 de maig després de destacar els «èxits» assolits en les últimes setmanes, com la duplicació dels llits de vigilància intensiva, l'organització de l'educació a distància o la repatriació de milers de francesos.

En qualsevol cas, va reconèixer que França «òbviament no estava prou preparada» per a l'epidèmia. «Ens quedem sense bates, guants, gel... No vam poder distribuir tantes mascaretes com ens hagués agradat», va dir. França se situa en quarta posició, amb un total de 133.670 casos i 14.412 morts, per davant d'Alemanya, que té a 127.854 persones contagiades i 3.022 morts per COVID-19.



Més de 114.000 morts al món

La pandèmia del nou coronavirus deixa un balanç de 1,85 milions persones contagiades i més de 114.000 víctimes mortals a tot el món, amb els Estats Units com el país més afectat, amb més de 550.000 casos i més de 22.100 morts. Segons el balanç global de la Universitat Johns Hopkins actualitzat ahir, el coronavirus deixa 1.850.966 persones contagiades, 114.269 víctimes mortals i 434.703 persones curades en 185 països i territoris.

Espanya conserva la segona posició per nombre de contagis, amb 166.381 casos i 17.029 morts, seguida per Itàlia, que comptabilitza 156.363 persones contagiades i 19.899 víctimes mortals per COVID-19, la malaltia generada pel coronavirus.

Regne Unit avança a la Xina i es queda com el sisè país més afectat, amb 85.028 casos i 10.629 morts per coronavirus. La Xina, que va ser durant mesos el país més afectat tant en casos com en víctimes mortals, se situa ara com el setè amb més positius, amb un total de 83.135 positius i 3.343 víctimes mortals.

A continuació es troba l'Iran, que comptabilitza 71.686 contagis i 4.474 morts pel nou coronavirus, mentre que Turquia suma un total de 56.956 persones contagiades i 1.198 morts. Bèlgica, per part seva, acumula 29.647 casos i 3.600 morts. Països Baixos, Suïssa, el Canadà i el Brasil se situen per sobre dels 20.000 casos.