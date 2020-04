La pandèmia causarà 145.000 morts a Europa i 61.000 als Estats Units

La pandèmia del COVID-19, el pic de la qual s'aconseguirà a Europa en la tercera setmana d'abril, causarà la mort de 145.000 persones al Vell Continent. En el pitjor dels escenaris, aquesta xifra podria arribar a les 241.000 morts. Aquesta és l'última previsió efectuada pel prestigiós Institut per a la Mètrica i l'Avaluació de la Salut (IHME), de la Universitat de Washington, una institució impulsada i finançada per la Fundació Bill i Melinda Gates. Segons l'última estimació d'aquesta institució acadèmica, l'extensió del virus a Espanya se saldaria, suposant que els contagis s'hagin detingut el 4 d'agost, amb la defunció de 18.300 persones. L'estimació, segons l'efectivitat de les mesures preses, es mouria entre els 17.095 i els 20.842 morts al país.

Aquesta projecció del balanç de defuncions que ens pot deixar la pandèmia a Europa apunta al fet que serà el Regne Unit, on les restriccions no són tan draconianes i al principi el Govern de Johnson va apostar per la tesi de la immunització col·lectiva, el país que pagarà la factura més alta: 37.494 morts. Després el seguirien Itàlia, amb 20.333 morts, i Espanya (18.363 morts). Molt a prop apareix Holanda (18.067), el ministre de Finances del qual, Wopke Hoekstra, ha estat el més reticent de tota la UE a activar els mecanismes d'auxili financer comunitari per a països com Itàlia o Espanya, exposant tesis polítiques en les quals subjeia encara el prejudici d'un sud malbaratador, malgrat estar en ple drama sanitari i econòmic. Les xifres indiquen que el coronavirus, en aquest cas, no perdona els suposats capdavanters de l'austeritat. Segons aquestes previsions, el quart país amb més morts serà Suècia (13.259 morts), on les mesures de contenció estan sent molt laxes. Per contra, entre els països més poblats criden l'atenció les xifres d'Alemanya, per a la qual aquest gran estudi internacional prediu una xifra lleugerament superior als 7.000 morts (el país té 83 milions d'habitants), menys de la meitat dels quals previsiblement moriran a Espanya (47 milions d'habitants).

Les dades de morts als Estats Units són lleugerament inferiors a les previsions per al Vell Continent. Segons aquesta projecció de l'IHME, la pandèmia causarà 61.000 morts al país governat per Donald Trump, i en el pitjor dels escenaris aquesta xifra «només» arribarà als 155.000 morts en un país amb 328 milions d'habitants.

Les prediccions de l'IHME indiquen també que Portugal superarà la primera onada de la pandèmia amb tot just mig miler de morts. L'explicació d'aquesta diferència respecte a les dades espanyoles no radica més que en la previsió dels portuguesos. Segons va indicar recentment a l'agència Sinc Christopher Murray, director de l'IHME, al país veí els serveis no essencials van tancar al febrer, les escoles van posar el candau el 16 de març i es va emetre una ordre de permanència a la llar el 19 de març, quan només s'havia produït una mort en tot el país. «Pel fet que Portugal va començar a distanciar-se socialment quan el volum de transmissió era baix, tenen un pic molt menor i moltes menys morts per dia que Espanya», va assegurar a l'agència nacional espanyola de ciència i tecnologia.

Segons indica la seva prospecció, que també analitza la demanda de recursos sanitaris, la situació serà especialment crua al Regne Unit, el primer ministre del qual, Boris Johnson, també ha caigut malalt, encara que s'està recuperant entretenint-se amb el visionat de la trilogia d' El senyor dels anells. «El treball registra, per exemple, que al Regne Unit s'espera una demanda màxima de 102.794 llits d'hospital necessaris en comparació amb els 17.765 disponibles; 24.544 llits d'UCI en comparació amb els 799 disponibles i 20.862 ventiladors –actualment sense xifres sobre els disponibles–», indiquen les mateixes fonts. El Regne Unit, dins del grup dels països més poblats i afectats, és el que aconseguirà el pic de l'epidèmia de forma més tardana. Serà el pròxim 17 d'abril. Aquest dia, el número de morts arribarà a 1.674. Espanya i Itàlia, per contra, ja han superat el moment màxim d'impacte de l'epidèmia.

Els responsables del treball consideren, en parlar del cas espanyol, que les mesures de confinament estan funcionant. «Mentre es mantinguin les mesures de distanciament social, disminuiran l'ús dels hospitals i les morts», explica Christopher Murray. «Hi ha bones raons per a l'optimisme al país», va afegir a l'agència SINC. Però fa un advertiment: «El pic nacional del virus sembla haver quedat enrere. Ara hi ha una gran temptació de relaxar el distanciament social massa aviat. Si això succeeix, el virus podria rebrotar molt ràpidament». La seva opinió és que un excés d'optimisme davant la reducció de les taxes de mortalitat pot ser letal i causar noves rondes de contagis. «A Europa es va prendre de debò des del principi la implementació del confinament i ja s'està veient un progrés important en la reducció de les seves taxes de mortalitat. Però la trajectòria de cada nació empitjorarà si les persones es relaxen en el distanciament social o altres precaucions», afegeix. La clau per evitar una «segona ona» està, subratlla aquest especialista en salut pública, en el desplegament de proves massives per al rastreig de contactes i en l'aïllament en quarantena de nous portadors de la malaltia «fins que hi hagi una vacuna disponible, produïda en massa i distribuïda àmpliament», conclou Murray.