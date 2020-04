A la recerca de 100.000 idees per fer front al coronavirus

El confinament no està renyit, ni molt menys, amb la creativitat. I això s'està veient aquests dies, en què les xarxes socials s'omplen de vídeos d'infants o adolescents assolint reptes, fent esport i, d'una manera o altra, mantenint-se actius tot i estar tancats entre quatre parets. Ara, la Fundació per la Creativació ha volgut estimular el talent i la creativitat d'aquests joves per tal que proposin solucions innovadores per fer front a la situació derivada del coronavirus. Per això, ha impulsat el Covid-19 Creativation Challenge, amb el qual volen recollir 100.000 idees per pal·liar les conseqüències de la pandèmia, amb el convenciment que algunes es podran dur a terme.

En la proposta hi pot participar qualsevol del milió i mig d'estudiants de secundària, batxillerat, cicles formatius i formació universtiària que, segons calcula la Fundació, hi ha arreu de Catalunya. Segons explica el seu director, Miquel Àngel Oliva, és complicat que els més joves puguin fer aportacions econòmiques o sortir al carrer a fer tasques de voluntariat, però en canvi poden aportar molt des de casa amb les seves idees. Per a participar-hi, han d'accedir al web www.covid19.creativationchallenge.com, ja sigui de forma individual o coordinats a través dels seus centres educatius.

Un cop registrats, els joves alumnes podran escollir un dels quatre àmbits d'actuació que es plantegen: prevenció i salut, per fomentar de forma innovadora la protecció de les persones que estan més exposades a la malaltia; ajuda i suport, per garantir l'acompanyament als col·lectius en risc a través dels mitjans digitals; confinament actiu, per tal de compatibilitzar-lo amb l'activitat laboral i social des del domicili i ajudar a reduir l'impacte econòmic de la pandèmia, i mesures «pel dia després», que han de servir per recollir l'aprenentatge de la situació per repensar el model de societat.

Un cop seleccionat l'àmbit en què es vol treballar, el repte s'estructura en sis etapes: la reflexió, la creació o generació d'idees, la valoració de la seva utilitat, la definició de la proposta, l'explicació de com s'executaria i la comunicació per a poder-la compartir i materialitzar. Els organitzadors calculen que per cada repte es necessiten sis hores, i el termini màxim d'entrega serà el 27 d'abril. Cada participant pot presentar tantes propostes com vulgui.

Visibilitzar les propostes

Un cop rebudes totes les propostes, la Fundació per la Creativació seleccionarà aquelles que consideri més interessants per donar-les a conèixer i buscar els recursos necessaris perquè es puguin portar a terme, a més d'atorgar premis tecnològics a les idees seleccionades. «No pretenem que els joves aportin solucions farmacològiques, però sí que, a través de la seva creativitat, trobin propostes per intentar pal·liar els efectes d'aquesta situació», assenyala Oliva.