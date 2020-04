Reparteixen 172.000 mascaretes al transport públic de cinc municipis gironins

Voluntaris de Creu Roja i personal de Protecció Civil han començat a repartir aquest dimarts 172.000 mascaretes a tots els treballadors que s'han reincorporat als seus llocs de treball. A les comarques gironines, s'han repartit a Girona, Figueres, Lloret de Mar (Selva), Olot i Blanes (Selva) -tots ells municipis amb més de 30.000 habitants-. Els voluntaris donen els elements de protecció per evitar contagis una vegada les persones validen el seu bitllet de transport públic. En el cas de Blanes, la distribució s'ha fet a dos punts: a l'estació de busos i a la de trens. El repartiment s'ha allargat fins a mig matí i s'ha fet amb el suport dels Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Blanes.

Tots els voluntaris que han repartit mascaretes, abans se n'han posat una i també s'han protegit amb guants. D'aquesta manera, es pretén evitar contagis durant el repartiment. A més, han ofert les mascaretes als usuaris del transport públic donant-les per les gomes o bé oferint directament la capsa per no contaminar-les.

Alguns d'ells també han explicat a la gent com havien de col·locar-se-la, ja que cal agafar-la sempre per les gomes sense tocar la part que va a la boca, identificant la part interna –la que està en contacte amb la boca- de l'externa, que normalment sol ser de color blau o verda per diferenciar. També cal ajustar al nas la peça superior de la mascareta, i comprovar que també tapi fins al mentó.