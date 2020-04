La violència contra infants i adolescents creix a porta tancada, en confinament

La violència contra menors durant el tancament forçat a casa preocupa els col·lectius especialitzats en aquest àmbit, entre els quals hi ha entitats que treballen a les comarques de Girona, com l'associació Reach o la plataforma PrevenSi. Una preocupació que s'ha vist reforçada per l'alerta d'una de les organitzacions de referència a l'Estat, la fundació d'Ajuda a Nens i Adolescents en Risc (ANAR), que remarca la gravetat dels casos que ha identificat des que va començar el confinament per raons sanitàries.

A mesura que han anat passant les setmanes, la Fundació ANAR ha detectat un «augment notable de casos greus de violència a menors» i, conscients de la complicació de fer una trucada de telèfon discreta, ha ampliat l'horari del seu xat de suport –gratuït, confidencial i accessible a través del web anar.org–, que té obert tots els dies des de les deu del matí fins a la mitjanit; a l'altra banda, hi ha psicòlegs que es coordinen amb un equip d'advocats i de treballadors socials. L'associació denuncia que dos de cada cinc dels casos atesos, tant a través del xat com del correu electrònic, responen a situacions de violència.

A través d'aquests dos canals i des del 23 de març, la Fundació ANAR ha rebut prop de 500 peticions d'ajuda provinents de diferents punts de l'Estat, d'entre les quals han identificat situacions greus que han notificat a les autoritats i els organismes competents en cada territori.

La violència física contra infants o adolescents a dintre de la mateixa família representa el percentatge més alt dels conflictes que els han arribat, el 14,6% del total. Un altre 10,2% es correspon amb maltractaments psicològics que, a més, «han destacat per la gravetat» perquè els menors «no poden escapar dels seus agressors», igual que el 3,7% dels que pateixen abusos sexuals; la mateixa proporció d'abandonaments o negligències que s'han constatat «aquests dies en què, al contrari, haurien d'estar més atesos que mai» –lamenta la fundació.

Els problemes, però, van més enllà dels límits físics de la casa o el pis on viuen perquè ANAR alerta que l'assetjament a través d'internet, el ciberbullying, continua produint-se a través de les xarxes socials on participen les víctimes, un fet que han comprovat en el 3,4% dels missatges que han rebut d'adolescents. L'entitat també remarca un «nombre important» de menors –el 25,8%– que els consulten per problemes psicològics causats «per la tensió derivada del tancament i de la por»; entre els quals especifiquen l'ansietat, la tristor o l'autoestima baixa.



Peticions d'ajuda d'abusadors

L'Institut de Psicologia Forense, la fundació Intress, amb experts en l'àmbit social, i IRES, especialitzada en famílies vulnerables i amb presència a Girona, van crear el setembre del 2019 la plataforma virtual PrevenSi per combatre els abusos a menors –posant el focus, també, en la persona abusadora– i, ara, publica al seu web (prevensi.es) una guia per augmentar la seguretat i prevenir la violència sexual infantil en confinament.

Una de les seves integrants, la psicòloga Núria Iturbe, diu que han notat un increment de visites per consultar aquests recursos en línia, així com dels seguidors a les xarxes socials i de «peticions de col·laboració amb organitzacions molt centrades en plans específics de prevenció».

D'altra banda, i com els passa cada vegada que es difon la seva activitat, Iturbe explica que algunes persones s'han posat en contacte amb PrevenSi «demanant ajuda psicològica per fer front a la seva atracció sexual cap a infants o adolescents». Des que ha començat l'excepcionalitat, la plataforma ha ampliat l'horari d'atenció telefònica i per internet que ofereix el seu equip professional, que dona suport social i psicològic de dilluns a divendres entre les nou del matí i les vuit del vespre. A més, Núria Iturbe subratlla que «estem realitzant molts esforços per oferir recomanacions pràctiques de prevenció durant el confinament i donar resposta a les peticions de les institucions que mostren la seva preocupació per abordar aquest tema».

Per als responsables de l'associació Reach –creada a Ripoll i amb la prevenció de l'abús sexual com a prioritat– els aspectes claus mentre la població segueixi confinada són la «comunicació oberta» amb els fills, «l'educació afectivo-sexual», «la recerca i la pauta d'espais de protecció» i «la vigilància de l'ús i l'abús de pantalles per a evitar possibles casos de sexting i grooming» –enviament de textos o imatges de contingut sexual i ciberassetjament pedòfil, respectivament.

Dos dels impulsors de l'associació, els germans Patrícia i Àlex Jiménez, també s'adrecen a l'adult abusador, al qual recorden que «si sent atracció sexual cap a algun menor, existeixen entitats especialitzades que el poden ajudar».

Des de Reach apunten que, «en aquests moments, com a adults, podem estar patint frustració, estrès, por o ràbia» i insisteixen en la importància d'«identificar-ho i poder expressar-ho sense exercir cap tipus de violència emocional o física». A banda dels menors, l'entitat aclareix que també té presents les dones i altres col·lectius, com ara persones amb discapacitat, susceptibles de patir abusos. I apel·la a la responsabilitat de tothom per avisar de qualsevol sospita, «sobretot en famílies on ja existeix violència masclista».