Abril i maig de classes virtuals a les universitats

a Universitat de Girona, igual que la resta d'institucions de Catalunya, ha reprès l'activitat després de Setmana Santa, com és habitual, però aquesta vegada ho ha hagut de fer de manera virtual. Tal com va acordar el Govern de la Generalitat amb els rectors de les dotze universitats catalanes, ahir es van posar en marxa totes les activitats lectives en línia i es treballarà així durant l'abril i el maig, a l'espera de poder fer sessions presencials al juny. Això, però, l'administració va dir que dependrà de l'evolució de la pandèmia i de les mesures que dictin les autoritats.

Les últimes setmanes, les universitats –excepte la Universitat Oberta de Catalunya, que no li cal– han adaptat la feina a l'entorn virtual i, per afrontar la docència a distància, cadascuna ha posat a disposició d'estudiants i de professors eines i suports telemàtics per garantir la continuïtat del curs acadèmic. Tot i això, encara falta resoldre qüestions com «possibles mesures d'avaluació en un escenari de no presencialitat i les relatives a les pràctiques pendents» –reconeixen– o oferir suport a l'alumnat «en situacions complicades», tal com va indicar la Secretaria d'Universitats i Recerca.

Davant la tornada virtual a classe, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans ha adreçat una carta als rectors de les universitats en la qual reconeixen «la dificultat i la complexitat de l'escenari», i «la tasca del professorat i del personal d'administració i serveis». Alhora, el sindicat demana que no es deixi «cap estudiant enrere» i es tingui en compte que «no tothom pot afrontar la docència telemàtica de la mateixa forma», a més de mesures com ara replantejar els plans docents i garantir mètodes alternatius a l'avaluació contínua.