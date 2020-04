La comunitat musulmana de Figueres busca un lloc per a enterraments

La COVID-19 està transformant tots els àmbits de la nostra societat multicultural. Així, davant de l'ordre que ha donat el Govern de la Generalitat a tots els ajuntaments perquè facilitin una parcel·la als cementiris per enterrar les persones musulmanes que morin durant la pandèmia, el president de la comunitat a Figueres, Farid Gharj, ha explicat: «Fa set mesos que parlem amb l'Ajuntament per tenir un cementiri musulmà a la ciutat, perquè el nostre enterrament ha de ser a terra, però ens han dit que no disposen de cap parcel·la per cedir-nos». El col·lectiu assegura que prefereix «fer els enterraments al país d'origen» però que també és partidari de treballar amb la voluntat que surti un espai com el que s'ha creat a Reus.

Mentre no es disposa d'aquest espai, l'Ajuntament de Figueres ha cedit aquests dies una quinzena de nínxols del cementiri municipal per a enterraments musulmans, ara que les fronteres amb el Marroc estan tancades per la crisi sanitària i els desplaçaments estan prohibits. Segons han indicat des de l'equip de govern figuerenc, «no seran enterraments a terra, sinó en un nínxol, i s'hi posarà una mica de sorra a dins, per tal que ja compleixi amb els requisits que els demana la seva religió».

Mentrestant, als municipis de Roses i de Castelló d'Empúries, els respectius ajuntaments veuen dificultats per trobar un espai per a aquests enterraments de religió islàmica. «No s'havia fet mai abans, això, al nostre municipi», manifesta l'alcaldessa de Roses, Montse Mindan. I afegeix: «La comunitat islàmica va enviar una carta al consistori i, ara, caldrà arribar a un acord entre les dues parts».

A la localitat veïna de Castelló d'Empúries, on la població marroquina també representa un percentatge alt del padró, el seu batlle, Salvi Güell, veu la situació amb preocupació. «No tenim cap lloc adequat i haurem de parlar amb ells per arribar a una entesa, mentre que al nostre cementiri hi ha espai, encara», ha dit. Recentment, a Castelló d'Empúries, es van trobar amb un cas arran de la mort d'un veí musulmà, a causa d'un càncer, i van haver d'anar-lo a enterrar a fora de la comarca, al Maresme. Les comunitats estrangeres que hi ha al país, han d'enterrar els seus difunts en territori català, perquè no es poden fer repatriacions, però falten parcel·les per fer enterraments islàmics.



Intentar trobar solucions

Per la seva part, la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat ha enviat una carta als ajuntaments perquè busquin solucions en els seus cementiris per enterrar les persones de religió musulmana. Amb la crisi del coronavirus, les comunitats han d'enterrar els seus morts a Catalunya, però falten parcel·les per a enterraments islàmics. Les competències dels cementiris són municipals, i per això el Govern demana un esforç d'adaptació per part de tots, ajuntaments i comunitats, i recorda que la llei reconeix a les comunitats islàmiques el dret a la concessió de parcel·les i a tenir cementiris propis. Paral·lelament, el Departament s'ofereix a assessorar i acompanyar els municipis per a cada cas.