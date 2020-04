Concessionaris de Fornells de la Selva cedeixen vehicles per a l'atenció sanitària a domicili

L'Institut d'Assistència Sanitària (IAS) ha rebut del clúster de concessionaris de Fornells de la Selva (Gironès) la donació de nou vehicles de cortesia que destinarà a l'atenció domiciliària i visites a residències, tant per part dels equips de l'atenció primària com de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions. La col·laboració, que s'allargarà durant tot el mes d'abril i amb opció a renovació si fes falta, l'han fet set concessionaris: Santiago Juandó SAU (Renault), Camps Motor SA (Nissan), Àngel Blanch (Opel), Lluís Blanch (Honda), Garatge Plana SA (Mercedes), Fornells Motor SLU (Hyunday) i Gicauto Girona (Peugeot).

L'Institut Català de la Salut (ICS) a Girona també ha rebut vint vehicles de l'empresa Europcar destinats a cobrir les necessitats de mobilitat del personal sanitari d'atenció primària a l'hora de fer seguiment domiciliari dels pacients durant l'emergència sanitària provocada per la covid-19. Aquesta contribució, que s'allargarà durant la pandèmia, suposa un ajut a l'organització dels centres i els professionals que fan front a aquesta crisi sanitària.

L'IAS gestiona tres equips d'atenció primària: Anglès, Cassà de la Selva i Breda-Hostalric. Fan una mitjana d'entre deu i 30 visites a domicili al dia, en funció de la dimensió de l'àrea bàsica de salut. L'atenció a domicili es fa sobretot a pacients amb Covid-19 que necessiten de certes cures, però també a usuaris, amb patologia crònica principalment, que a causa del confinament no es poden desplaçar al CAP com ho farien habitualment.

Per la seva banda, els vint vehicles d'Europcar als centres de l'ICS a Girona s'han distribuït en els següents equips d'atenció primària: dos per als equips d'atenció primària de Montilivi i Can Gibert del Pla de Girona, també a Olot, Banyoles, Roses i Canet de Mar i un per a Blanes, Pineda de Mar, Sant Feliu de Guíxols, Santa Coloma de Farners, Sils, Tordera i Santa Clara i Taialà de Girona. Els vehicles es destinaran a fer atenció domiciliària i als centres residencials.

Vehicles per l'atenció en salut mental

En el cas de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions, els vehicles s'han destinat a reforçar l'activitat d'hospitalització domiciliària, dotat d'un segon equip al Gironès i Pla de l'Estany. Aquests equips atenen a les persones amb problemes greus de salut mental que tenen un risc important de descompensació, amb l'objectiu d'evitar l'ingrés hospitalari. Durant el confinament el dispositiu ha doblat la seva activitat, amb 160 visites a domicili al mes. D'altra banda, un dels vehicles cedits pels concessionaris anirà destinat a l'equip d'intervenció precoç de la psicosi a la Selva marítima, amb una activitat de 80 desplaçaments a domicili al mes.