Enxampen Rajoy fent esport a prop del seu domicili

L'expresident del Govern Mariano Rajoy incompleix el confinament de manera habitual i surt al carrer a fer exercici, malgrat la declaració de l'estat d'alarma decretat per la crisi del coronavirus, segons informatva ahir La Sexta.

La cadena de televisió va difondre imatges en les quals es veu a l'excap de l'Executiu en ple carrer vestit amb roba esportiva, uns pantalons negres de xandall i un impermeable en els voltants del seu domicili a Madrid.

El mateix Rajoy ha reconegut públicament en moltes ocasions la seva afició per la marxa i per caminar ràpid. Aquestes imatges confirmarien que s'ha saltat el confinament al qual obliga l'estat d'alarma des del passat 14 de març.

El decret que regula el confinament per la pandèmia del coronavirus no permet fer esport i només es pot sortir al carrer per a fer la compra, passejar al gos, anar al centre sanitari o acudir al treball si figura entre les activitats permeses. Les multes establertes per cometre sancions lleus oscil·len entre els 100 i els 600 euros.

Interior investiga els fets

El ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, va afirmar que les forces de seguretat investiguen si Rajoy es va saltar el confinament per anar a caminar ràpid, tal com apunten les imatges. Grande-Marlaska va avisar que, en cas que s'acrediti la vulneració del confinament, «la norma s'aplicarà en els termes en què s'hagi d'aplicar». «El nom no determina una aplicació o una altra de la mateixa», va remarcar el ministre d'Interior en roda de premsa ahir a la tarda.presidenta de Ciutadans i portaveu al Congrés, Inés Arrimadas, va afirmar que Rajoy hauria de «donar exemple» complint el confinament imposat pel coronavirus, mentre que els membres de l'Executiu actual també haurien de respectar les normes i no incomplir la quarentena. «Crec que que tots hem de donar exemple, l'expresident Rajoy i també els membres del Govern que s'han saltat la quarentena davant de tots els espanyols sense cap tipus de mirament», va declarar.