La fàbrica Comforsa (en mans de la Generalitat) treballa al 100%

Les indústries i empreses gironines van reprendre ahir l'activitat després de dues setmanes d'«hibernació» decretades pel Govern espanyol per fer front a l'expansió del coronavirus. Així mateix, els motors de la fàbrica Comforsa de Campdevànol, de titularitat pública i en mans de la Generalitat, també es van tornar a posar en marxa, malgrat que el Govern català aposti per seguir amb el confinament total i hagi reiterat en diferents ocasions que «enviar la gent a treballar és una irresponsabilitat i una temeritat».

Fons del Departament d'Empresa expliquen en aquest diari que no poden mantenir tancada la fàbrica, mentre la resta de plantes estan obertes. «Si els treballadors de Comforsa es queden a casa, l'empresa perdrà competitivitat respecte a les altres indústries», asseguren. Recorden que «evidentment» al Govern català li agradaria mantenir el confinament total, i per tant mantenir tancada la fàbrica, però que no es pot fer perquè l'Estat «ha decretat que es posin a treballar alguns sectors» i per tant Comforsa es veu «obligada a tornar».

Les mateixes fonts recorden que la planta és l'empresa més important de la comarca del Ripollès i que en depenen 400 famílies. «Ens interessa que la fàbrica no perdi competitivitat. La Generalitat porta molt de temps fent un esforç per intentar salvar aquesta empresa, com per ara perdre la competitivitat amb tot el treball que s'ha fet», afirmen.

Comforsa és propietat íntegra d'Avançsa, el hòlding empresarial de la Generalitat de Catalunya, que al seu torn depèn de la conselleria d'Empresa. És a dir, és de titularitat pública, però el seu règim econòmic i jurídic és privat. Té quatre plantes a la comarca del Ripollès, tres a Campdevànol i una a Ripoll, i dona feina a 370 persones.

Durant l'estat d'alarma la fàbrica manufacturera ha funcionat amb certa normalitat, excepte les darreres dues setmanes, quan el Govern espanyol va endurir la situació obligant a tancar totalment l'activitat econòmica del país. Comforsa va apagar els seus motors i es va acollir al permís retribuït recuperable decretat pel Govern.



Estudien aplicar un ERTO

La crisi del coronavirus també ha arribat a la fàbrica de Campdevànol. Segons explica el director general de l'empresa, Reca Vidiella, la producció ha caigut un 50% el mes de març i preveuen que a l'abril caigui prop d'un 70%. «Tenim acer però no el podem vendre perquè molts dels nostres clients estan tancats. A Amèrica, Corea o Alemanya tenen obert ara però França i Itàlia continuen tancats», afirma Vidiella. Davant d'aquesta situació, la direcció de l'empresa ha decidit aplicar un ERTO, el qual ja s'ha comunicat al comitè d'empresa.

Des de l'inici de l'estat d'alarma, l'empresa ha adoptat diferent mesures de prevenció. «Fins i tot hem reduït els torns mitja hora, assumint-ho l'empresa, perquè no hi hagués creuament de persones a les entrades i sortides de la fàbrica i en els vestidors i menjadors», afirma el director general de Comforsa.

També assegura que l'empresa disposa de mascaretes, guants, desinfectant i termòmetres làser per garantir la seguretat de tots els seus treballadors. «Seguim tots els protocols que recomana el Departament de Salut i el Ministeri de Sanitat», afirma Vidiella.



Tests «retinguts»

L'empresa també havia engegat tots els mecanismes per adquirir tests de detecció del COVID-19 d'un laboratori de Girona per fer la prova a tots els seus treballadors. «Ja teníem la inversió en marxa però ens han trucat aquest matí (ahir per al lector) dient que estaven tots retinguts pel Ministeri de Sanitat», assegura el director de l'empresa.