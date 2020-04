Les festes majors, en perill

a crisi sanitària i econòmica provocada pel coronavirus també canviarà, almenys aquest estiu, la cultura popular. Perillen, i de debò, les festes majors i les revetlles, les multitudinàries nits de música i gresca a la fresca amb la família i els amics. La Cellera i Figueres van ser dos dels primers municipis gironins que anunciaven la cancel·lació de les seves festes majors, obrint un efecte dominó que ha seguit amb Celrà i Llagostera, i que ja té d'altres poblacions com Vilablareix, Porqueres, Ripoll i Cassà fent-se la idea que hauran d'optar pel mateix camí. Tots celebraven la festa entre aquest mes i principi de juny. I ja hi ha qui tem també per la revetlla de Sant Joan (que coincideix amb els dies grans de Palamós), i més enllà. El panorama per al sector no és gens afalagador. «El problema és la incerta, molts grups perdran l'estiu, que és com dir tot l'any perquè el gran gruix de les actuacions es concentra entre maig i setembre», assegura Albert Mas, productor artístic que treballa per molts ajuntaments gironins i catalans, organitzant-los el programa d'activitats.

Les Festes de la Santa Creu de Figueres, que s'havien de fer del 26 d'abril al 3 de maig, van caure a finals de març, ja en ple confinament. La Cellera, uns dies abans, també havia anunciat que cancel·lava els actes de la Festa del Roser, que en principi trasllada entre el 2 i el 6 de juliol. Intentar reprogramar les activitats és el que volen intentar la majoria de municipis afectats. Ahir era Llagostera qui anunciava que la festa no es faria com estava previst els dies 29, 30, 31 de maig i 1 i 2 de juny. Segons va confirmar el regidor de Cultura, Enric Ramionet, «la idea és mirar de traslladar la majoria d'activitats als dies 9,10,11, 12 i 13 d'octubre coincidint amb la Fira del Bolet». Al cartell d'aquest any hi tenien Doctor Prats, l'Orquestra Maribel, l'Orquestra Montgrins i l'obra Bona gent de Quim Masferrer.

Albert Mas augura que trigarem a tornar a trepitjar una revetlla o festa popular multitudinària. «Veig dificil que n'hi hagi al maig, el juny i el juliol, i potser al setembre n'hi ha alguna. Però el problema és la incertesa. No soc epidemiòleg, ara ens devem a les decions del govern, però tenim clar que serem els últims de tornar a l'activitat quan es vagi aixecant el confinament», apunta. Diferents associacions del sector ja han començat a parlar amb les administracions «per fer-los veure que som els grans perjudicats, i això s'ha de contemplar en les ajudes». Ara Mas ja està gestionant els encàrrecs de molts ajuntaments que volen reprogramar les festes «tot i que és evident que no hi haurà dates per fer-ho tot perquè els grups només poden actuar a un lloc per dia».

A Celrà la Festa havia de començar el 30 d'abril. El més probable és que Pedro Sánchez encara no hagi aixecat ni l'estat d'alarma ni el confinament i, per tant, ja fa dies que d'acord amb les entitats del poble van optar per cancel·lar-la. Dani Cornellà, l'alcalde, explica que ara debaten «si reprogramem algun acte per més endavant». «Tots els actes són multitudinaris i no sembla que es puguin fer fins d'aquí un temps», afegia ahir. Vilablareix, per la seva banda, anunciava ahir que el cartell guanyador de la festa d'aquest any era obra d'Anna Pibernat. Prevista entre el 8 i el 17 de maig, però, a l'Ajuntament ja es fan la idea que s'haurà d'ajornar. «Estem a l'espera de la decisió del govern a partir del dia 26 perquè necessitem una cobertura jurídica per prendre les decisions, tot i que està clar que actes multitudinaris no se'n podran fer», admetia l'alcalde, David Mascort. La voluntat municipal és que quan s'oficialitzi la suspensió s'hagi pogut reprogramar bona part de les activitats «per un cap de setmana d'estiu, o per l'últim cap de setmana de setembre, coincidint amb la Fira de la Tardor». Al cartell aquest any hi tenien de plats forts l'Orquestra Di-Versiones, Suu, La Principal de la Bisbal i El Pot Petit. Volen, a més, avançar «una bestreta», si es pot, als conjunts que puguin reprogramar per tal que rebin algun ingrés ara que no poden actuar. Ripoll i Porqueres també celebren la Festa Major el mes que ve i malgrat que no n'hi ha cap anunci oficial, el més probable és que tampoc es puguin celebrar. Fins i tot està amenaçada la Festa de Cassà (del 6 al 9 de juny): «no hem pres cap decisió, però encara que s'hagi acabat el confinament està clar que no es podrà reunir gaire gent. En els propers dies ho valorarem amb les entitats i col·laboradors, per avaluar si val la pena fer una celebració descafeïnada», explica l'alcalde, Robert Mundet. Una mica abans, també ha caigut la Diverland que l'Orquestra Di-Versiones munta al càmping Internacional de Calonge des de l'any passat. Ahir el grup va anunciar noves dates, entre el 16 i el 18 d'octubre, al mateix emplaçament.

El productor artístic Albert Mas entén que a partir d'ara les festes majors, quan se'n puguin fer, poden veure's afectades per una davallada de gent que encara tingui respecte a compartir espai amb més gent. De moment, amb l'aturada, els principals afectats «són els grups», alguns dels quals es poden quedar «pel camí» si la sequera s'allarga. «Els qui patiran menys seran aquells músics que no són professionals, que no viuen de la música ni els bolos», apunta. Mas també té clar que per a molts «l'estiu ja es pot donar per perdut», que és sinònim, segons ell «d'haver perdut tot l'any».