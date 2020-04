Girona ja supera els 300 morts i acumula més de 2.400 contagiats

El Departament de Salut va confirmar ahir sis nous morts que eleven a 301 les víctimes de la pandèmia del COVID-19 a Girona.

Si es té en compte l'evolució del virus des de la primera defunció registrada el 19 de març, han estat excepcions els dies que hi ha hagut menys de 10 morts a Girona, sobretot les últimes setmanes.

De fet, la setmana passada la tendència va ser d'entre 10 i 20 víctimes diàries, tot i que va comptar amb dues excepcions: divendres es van registrar tres víctimes, i dos dies abans es va marcar un infaust rècord de 33 víctimes en un sol dia a la província gironina.

Del total de víctimes, dues s'han registrat a l'Hospital de Palamós i un al sociosanitari Palafrugell Gent Gran, que amb aquesta ja compta amb 17 defuncions confirmades.

Els contagis enumerats al mapa elaborat per l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (Aquas) indiquen que ahir es van confirmar 82 nous positius per COVID-19 a les comarques gironines, una vintena més respecte d'ahir i amb un total de 2.410 des de l'inici de la pandèmia. D'aquests, han rebut l'alta hospitalària 906 persones, 24 més que ahir i triplicant la xifra de morts.

En aquests moments 582 persones estan ingressats als hospitals comarcals de la Regió Sanitària de Girona, i d'aquests 77 romanen en estat greu. La xifra de professionals infectats és de 505, tres menys que dilluns.



Disset morts a Palafrugell

Amb l'última víctima registrada ahir al sociosanitari de Palafrugell Gent Gran, que acull a la seva segona planta pacients positius o amb símptomes i compta amb 75 llits, ja són disset les defuncions acumulades a aquest centre. El Consorci Serveis de Salut Integrats Baix Empordà (SSIBE) va indicar que per ara la residència compta amb 42 persones contagiades, i tres estan pendents dels resultats.

A l'hospital de Palamós es van registrar dues morts que eleven a set les víctimes des de l'inici de la crisi sanitària. El centre compta amb 13 persones ingressades amb el virus i 14 més estan pendents de confirmar els resultats.

D'altra banda, des de dissabte passat s'han donat 14 altes, i 84 des de l'inici de la pandèmia.

Pel que fa als professionals infectats, ahir es van confirmar set positius, arribant ja als 52 contagis. D'aquests, dos estan ingressats a l'hospital, i nou estan aïllats. El total de diagnosticats és de 261.

L'ens ha endegat diverses mesures per alleujar l'aïllament dels contagiats, com ara el suport d'un equip de voluntaris de l'Hospital que fan trucades periòdiques així com l'opció de permetre l'aïllament de pacients terminals juntament amb un familiar perquè puguin morir acompanyats.

En el cas de la Fundació Salut Empordà, no es va registrar cap mort ni cap alta, pels quals les xifres acumulades fins ara són de 14 defuncions i 77 altes respectivament. Amb tot, es van detectar dos nous positius amb un total de 237 contagis confirmats.

La Fundació Hospital d'Olot tampoc va lamentar cap defunció, que per ara xifra en 27 des que va començar la crisi, i va indicar 43 nous casos de contagis. També va efectuar quatre altes que acumulades arriben a les 51. Pel que fa als sanitaris infectats, es mantenen en els 62 que ja hi havia dilluns.

A l'hospital de Campdevànol es van donar dos casos nous de coronavirus que deixen a 89 la xifra total. No va registrar víctimes, que fins ara n'hi ha hagut set, i es va donar una nova alta hospitalària que se suma a les 41 que hi havia dilluns. Es manté la xifra d'ingressos (20) i de professionals sanitaris contagiats (9) i fins ara s'han efectuat vuit trasllats a altres centres hospitalaris.

A l'hospital de Blanes hi ha 25 persones ingressades, dues menys que ahir i es van donar dues noves altes i cap mort. El nombre de professionals sanitaris contagiats a la Corporació de Salut que també inclou l'hospital de Calella és de 90.

Fora de la Regió Sanitària de Girona, l'hospital transfronterer de la Cerdanya manté la mateixa xifra de contagis que dilluns, sis en total i dos més que estan pendents de confirmar. Aquest hospital ha registrat una defunció del que portem de pandèmia.