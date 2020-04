Un incendi crema la planta baixa d'una casa a Palamós

Un incendi va cremar ahir al matí part d'una casa a Palamós i va generar una espectacular columna de fum que es va poder veure des de diversos punts de la localitat. En el moment de l'incendi no hi havia ningú a l'interior.

Segons van informar els Bombers, l'avís el van rebre a les onze passades del matí informant d'un incendi en una casa al carrer de les Notaries, 17. Fins al lloc s'hi van desplaçar sis dotacions però finalment no hi van treballar quatre. Segons Bombers, el foc es va poder apagar ràpidament. Cap a tres quarts de dotze estava apagat però va generar una espectacular columna de fum. La casa té planta baixa -que va ser la més afectada- i pis. Es desconeixien ahir les causes del foc.