L'últim trimestre del curs, incert i atípic, arrenca amb estudiants desconnectats

La recta final més atípica d'un curs escolar va arrencar ahir amb la represa virtual de l'activitat educativa –és a dir, amb l'alumnat i el professorat a casa– i una feina considerable pendent de fer perquè totes les llars sense dispositius digitals o connexió a internet en tinguin. Sense això, no tots els infants i joves es troben en igualtat de condicions, tal com sindicats docents i organitzacions de famílies i d'estudiants venen alertant des de fa dies. Segons el Departament d'Educació de la Generalitat, els 22.000 aparells amb connectivitat que està repartint des d'aquesta setmana no començaran a arribar a les cases on calen fins dilluns que ve, 20 d'abril.

Així, doncs, el tercer trimestre està en marxa i, després de l'impàs de Setmana Santa, el món educatiu ha tornat a la feina a distància i utilitzant diferents canals virtuals –que poden ser plataformes habituals per al sector com el Moodle, el correu electrònic, el sistema de missatgeria instantània WhatsApp o videoconferències, per esmentar alguns exemples. Tal com han insistit tant el conseller, Josep Bargalló, com el director territorial d'Educació a Girona, Martí Fonalleras, en les seves darreres intervencions, ara les prioritats són donar suport i acompanyament emocional, a més de treballar les competències bàsiques, i no acabar els temaris.



Vulnerables i a final d'etapa

La situació, però, és diferent en aquelles cases on no hi ha els recursos tecnològics necessaris per a poder estudiar telemàticament i que el Departament ha identificat a través d'un qüestionari enviat a 3.100 centres educatius públics, privats i concertats, i que només 45 no han contestat.

A partir del resultat de les enquestes, Educació afirma que ha localitzat l'alumnat més vulnerable, que serà el destinatari de la primera onada de dispositius amb connectivitat a la xarxa. Un cop delimitada la demanda, la Conselleria ha prioritzat els estudiants que acaben etapa educativa i, per tant, s'hi juguen un títol; és a dir, els que cursen sisè de primària, quart de l'educació secundària obligatòria (ESO), batxillerat i cicles formatius.

D'entrada, la Conselleria ha especificat que, dels 100.000 que estan disponibles als centres educatius públics, farà arribar els dispositius que tinguin connectivitat a casa dels estudiants que ho necessitin; 20.000 línies de connectivitat –amb dades– del Departament d'Educació; 2.000 més per a l'alumnat de batxillerat i de formació professional provinents del Ministeri d'Educació, i 1.000 tauletes facilitades per la Fundació Telefònica, amb col·laboració de La Caixa.

Pel que fa a la quantitat final, l'administració que dirigeix el conseller Josep Bargalló va assegurar que s'ampliarà al llarg dels pròxims dies mitjançant aportacions d'ajuntaments, consells comarcals i d'iniciatives promogudes per entitats i empreses. Quan es completi aquesta «primera onada d'enviaments», el Departament d'Educació va indicar que «es plantejarà la necessitat d'una segona onada».



Repartiment a domicili

El material es repartirà a domicili. Aquesta setmana, les escoles i els instituts informaran el seu alumnat que rebrà un lot de connectivitat d'acord amb les necessitats que s'han detectat en cada cas. Per fer-los arribar els paquets, des de la Conselleria van detallar que s'obriran els centres perquè els treballadors de Telefònica puguin recollir els dispositius pertinents, que després els tècnics reconfiguraran; llavors, s'embalaran de manera personalitzada i es transportaran a casa de cadascun dels alumnes.

Educació va deixar clar, mitjançant un comunicat, que els paquets amb dades o els dispositius electrònics que ara s'estan deixant són un préstec mentre duri el confinament, però que s'hauran de tornar als centres educatius el primer dia que es reprenguin les classes presencials. Pel que fa a les dades, l'administració va concretar que cada línia de connectivitat disposarà d'una capacitat de quaranta GB.



#JoNoSocProfe

A les dificultats tècniques, s'hi afegeix la realitat que viu cada família a causa de l'emergència sanitària del coronavirus, ja que hi ha moltes mares i pares que estan teletreballant des de casa, d'altres que es troben sense feina –per diferents circumstàncies– o que ahir van haver de reincorporar-se als seus llocs de treball i buscar alternatives per a la cura dels seus fills.

L'etiqueta #JoNoSocProfe identifica una campanya a les xarxes socials que denuncia el fet que «les mares i pares no estem formats per fer de docents, no tenim temps, estem treballant», així com la bretxa digital que afecta moltes famílies: «a moltes llars –diuen– no tenim recursos tecnològics, no tenim espais adequats».

La iniciativa, que compta amb el suport de la Federació d'associacions de mares i pares d'alumnes de Catalunya –la Fapac, majoritària a la xarxa educativa pública– subratlla, també, que «les famílies estem esgotades físicament i psicològicament per la situació que estem vivint» i els seus impulsors exigeixen a les administracions que «no augmenteu la pressió a les nostres llars!». Davant d'aquestes demandes, des de la Fapac van incidir en el fet que, «en moments d'excepcionalitat, no podem seguir com si res estigués passant». El col·lectiu avalat per la federació d'AMPA anuncia una aturada el 20 d'abril, amb el lema «mares i pares en vaga».

Mentrestant, el retorn a les aules i el moment en què es recuperaran les classes presencials, que l'expansió de la malaltia de la COVID-19 van aturar el 13 de març, continua essent la gran incògnita. En una entrevista ahir a la tarda a TV3, Josep Bargalló va confirmar que el Departament d'Educació està treballant en el disseny «d'un pla de reobertura de centres» i va remarcar que «no prendrem cap decisió que no estigui avalada per la Direcció General de Protecció Civil de Catalunya i el Departament de Salut». Com ja va apuntar dilluns, el conseller va dir que «si es plantegen mesures de desconfinament diferents segons el territori, ho farem també».

El màxim responsable d'Educació va reiterar que «ningú no ha de suspendre pel que passi des del 12 de març» i va explicar que «tot el que no puguem fer ara ho podem fer el curs que ve». A més a més, Bargalló va insistir en la voluntat i la necessitat de reobrir les escoles i els instituts. «L'esperança la tenim i n'estic convençut de poder obrir abans de Sant Joan», va reiterar. Segons el calendari escolar del curs 2019-2020, l'activitat lectiva hauria d'acabar el 19 de juny.