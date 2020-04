La Policia Municipal intensifica els controls als accessos de Girona

Arran de l'aixecament de les normes estrictes de confinament dels darrers 15 dies, i que s'han tornat a aplicar les mateixes instaurades en el primer decret d'alarma, que permet reactivar les feines no essencials, la Policia Municipal va intensificar ahir els controls a l'entrada i sortida de la ciutat demanant als conductors el certificat acreditatiu que justifiqui el desplaçament per motius laborals.

La Policia va efectuar ahir, fins a les sis de la tarda, 14 controls fixos en diversos punts d'accés a la ciutat amb l'objectiu de garantir que la mobilitat en vehicle privat responia als criteris de seguretat i es feia pels motius permesos.

Durant aquest període, es van controlar 701 vehicles i es van denunciar 35 persones. En el cas de les denúncies per incompliment del confinament, al llarg del dilluns se'n van posar 15. El consistori creu que aquesta xifra va ser conseqüència que es tractava d'un dia festiu i també per la situació meteorològica de pluja.

L'Ajuntament va informar que ahir es va percebre un augment de la mobilitat respecte a la setmana anterior, ja que moltes persones han tornat a treballar a les feines no essencials.

Així i tot, la impressió del govern municipal és que els veïns i veïnes han seguit majoritàriament la instrucció de mantenir el confinament el màxim possible per prevenir l'expansió del coronavirus. Al llarg dels pròxims dies, el consistori preveu poder disposar de xifres comparatives per extreure'n conclusions amb més detall.



Des de l'inici

Des del passat 14 de març, dia en què es va decretar l'estat d'alarma, la Policia Local i els Mossos d'Esquadra han estat fent controls exhaustius tant de persones que van a peu com de vehicles per garantir que es respecten les mesures de confinament necessàries per aturar l'expansió del coronavirus.

Aquests controls han servit, des de l'inici de la crisi sanitària, per identificar i sancionar totes aquelles persones que incompleixen les mesures sense causa justificada. Des del primer moment les limitacions en els desplaçaments van ser clares i les causes de l'incompliment sempre han de ser justificades.

Després de dues setmanes en què només podien trencar el confinament les persones que treballen en serveis essencials i algun altre sector com el de la construcció, l'estat d'alarma es va prorrogar dues setmanes més i, al mateix temps, es van endurir les normes de confinament, ja que es va obligar a tancar totes les empreses que no donessin un servei essencial. Per tant, només podien anar a treballar les persones que treballen en serveis essencials.

El Govern espanyol va aprovar una segona pròrroga de l'estat d'alarma, aquest cop fins al pròxim 26 d'abril i, al mateix temps, va aixecar l'enduriment de les restriccions en permetre que els sectors no essencials tornessin a treballar. Ahir va ser el primer dia.