Les policies gironines posen 1.900 denúncies per Setmana Santa, un 7% per segones residències

Les policies locals gironines han posat fins a 1.912 denúncies per saltar-se el confinament aquesta Setmana Santa. Un 7% han estat a gent de segones residències que, malgrat tot, van voler anar a l'apartament. Durant els dispositius també s'han detingut 24 persones.

A la Costa Brava destaca el cas de Sant Feliu de Guíxols. Aquí es van blindar els accessos i només en quatre dies, entre Divendres Sant i Dilluns de Pasqua, els agents van posar un 40% més de denúncies.

En concret van ser-ne 103, i gairebé la meitat a gent de segones residències. Com a casos curiosos, a Calella de Palafrugell van sorprendre una família fent una paella a la platja o a Roses un home va dir als agents que havia sortit perquè estava fart de conviure amb la germana.

Amb drons per controlar platges i camins de ronda a vista d'ocell, entravessant tanques de formigó –les New Jersey- en camins secundaris i carreteres, fent controls també a supermercats i zones comercials... Els pobles de la Costa Brava i la muntanya gironina han intensificat la vigilància aquesta Setmana Santa. Per una banda, per evitar que la gent es relaxés i se saltés el confinament. I per l'altra, per donar un missatge clar als qui hi tenen segones residències: això no eren unes vacances.

Per evitar sortides sense motiu, fins i tot els agents han controlat les zones comunes dels blocs d'apartaments. També les piscines i les pistes de tennis, entre d'altres. El cap de l'Associació de les Policies Locals Gironines, l'inspector David Puertas, explica que entre els dies 9 i 13 d'abril, els diferents cossos de la demarcació han dut a terme una feina "molt intensa".

I com a prova, en treu xifres. Només entre Divendres Sant i Dilluns de Pasqua, s'han dut a terme més de 1.600 serveis, s'han identificat 22.090 persones, s'han fet 24 detencions i s'han interposat 1.912 denúncies per no respectar l'estat d'alarma per la covid-19.



Del 7% al 50%: el cas de Sant Feliu

D'aquestes més de 1.900 actes, aproximadament un 7% se les han emportades persones que intentaven anar a la seva segona residència. Malgrat els advertiments, les policies han continuat denunciant aquells que intenten –fins i tot de matinada- arribar al seu apartament en ple estat d'alarma.

L'inspector David Puertas diu que, sortosament, aquest percentatge de denúncies no és massa alt i que, si fa no fa, es manté "de manera uniforme" arreu del territori. Però hi ha una excepció: Sant Feliu de Guíxols.

Aquí, el regidor de la Policia Local, Ernest Asurmendi, explica que durant la Setmana Santa els agents han arribat a interposar fins a un 40% més de denúncies en comparació amb altres dies. En concret, entre Divendres Sant i Dilluns de Pasqua, se'n van posar 103. I a diferència d'altres municipis, gairebé el 50% d'aquestes –una quarantena llarga- van ser per segones residències.

Asurmendi admet que la policia va fer "un ferri control" per lluitar contra aquesta problemàtica, blindant literalment les diferents entrades i sortides i fent que tots els vehicles, sí o sí, haguessin de passar per allà on hi havia els agents. I fins i tot, com també va passar a Santa Cristina d'Aro, van detectar gent de Tarragona que intentava entrar al municipi, i que havia arribat a fer fins a 200 quilòmetres sense topar-se amb cap altre control policial.



Paella a la platja i fart de la germana

Sigui com sigui, però, el gran gruix de denúncies que les policies locals gironines han interposat aquesta Setmana Santa van ser per haver sortit al carrer sense motiu. I aquí, hi ha tant casuístiques curioses com incompliments clarament flagrants.

El cap de l'associació explica que, per exemple, a Roses (Alt Empordà) els agents van denunciar un home que havia sortit al carrer perquè estava "fart" de conviure amb la seva germana ja que "manava molt". O també van trobar-ne un altre que va posar com a excusa que tornava de comprar, però que no duia cap tiquet ni cap bossa al damunt. I que va arribar a dir a la policia que era perquè allò que havia adquirit li portaven amb taxi.

A Blanes (Selva), l'inspector David Puertas explica que els agents rurals van veure un banyista des de l'helicòpter a la zona de la punta de Santa Anna. Després d'alertar la Policia Local, quan la patrulla va arribar a lloc, es va trobar amb un avi de més de 80 anys que va explicar que cada dia es banyava al mar, i que havia decidit continuar fent-ho. També va acabar denunciat.

I a Palafrugell (Baix Empordà), on Puertas és el cap de la Policia Local, els agents van denunciar una família que havia decidit celebrar una festa amb altres persones a casa seva, o una altra família que viu just davant de la platja, a la zona de Calella, i que com que feia bo va decidir fer una paella i treure taules i cadires al mig de la sorra per menjar-se-la.



9.200 denúncies i 65 detinguts

L'inspector també explica que, de totes maneres, hi ha molta gent que sí que compleix el confinament i no se salta l'estat d'alarma. I agraeix també el "control social" que la mateixa ciutadania fa, i que permet detectar aquells qui surten al carrer sense motiu. A Palafrugell, per exemple, això va permetre atrapar un home que feia més de dues hores que rondava.

La Policia Local, després de rebre l'avís dels veïns, el va detectar pels voltants de les dues de la matinada. "Va explicar que estava buscant un supermercat obert les 24 hores, quan fa molts anys que viu al municipi i sap perfectament que no n'hi ha cap", concreta l'inspector David Puertas.

D'ençà que es va decretar l'estat d'alarma pel coronavirus, les policies locals gironines ja han dut a terme 10.282 serveis i han identificat més de 101.000 persones. Han dut a terme 65 detencions i han interposat més de 9.200 denúncies per saltar-se el confinament.