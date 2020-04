Reactivació parcial per manca de seguretat a les empreses gironines

Després de dues setmanes d'hibernació, ahir els treballadors de feines no essencials, com el sector de la construcció o la indústria, van tornar a l'activitat. Aquesta decisió ha provocat certa preocupació a alguns empresaris, perquè el Govern els ha donat la responsabilitat d'administrar el material de protecció als treballadors.

El portaveu de la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG), Xavier Soy, explicava ahir al Diari de Girona que des de la patronal van traslladar la informació, les instruccions i les guies facilitades per l'administració per adoptar mesures de protecció. I d'altra banda, va indicar que la principal recomanació que va fer la FOEG a les empreses va ser «que no obrissin si no disposaven de material de protecció per al personal». Seguint aquesta línia, va explicar que tenien constància que «4 o 5 empreses del sector del metall» no van obrir ahir «per precaució» a causa de la manca d'aquestes mesures de protecció.

Igual que diverses patronals, els ajuntaments gironins han elaborat documents i cartells informatius amb informació, consells i recomanacions proporcionades pel Departament de Salut i el Govern, enfocades a treballadors, empresaris i autònoms per fer front a aquest aixecament del reial decret que es va establir el passat 29 de març.

Més enllà de les recomanacions, des de diferents consistoris de la comarca de Girona també s'ha organitzat el repartiment de mascaretes per a tots els treballadors que es van reincorporar als seus llocs de treball.

Mascaretes perquè totes aquelles persones que vagin a treballar amb transport públic ho puguin fer de la manera més segura possible. La distribució es va iniciar ahir dimarts i també es farà avui dimecres, i en total a les comarques de Girona es repartiran 172.000 mascaretes. Per dur a terme la distribució d'aquestes, s'han coordinat el personal de Protecció Civil dels diferents municipis i 190 voluntaris de la Creu Roja.

A les comarques gironines, es van repartir i es repartiran durant el dia d'avui a Girona, Figueres, Lloret de Mar, Olot i Blanes –tots municipis amb més de 30.000 habitants. Els voluntaris van donar i donen els elements de protecció per evitar contagis una vegada les persones validen el seu bitllet de transport públic.



Els voluntaris

Tots els voluntaris que van repartir mascaretes, en duien una posada i també es van protegir amb guants. D'aquesta manera, es pretén evitar contagis durant el repartiment.

A més, van oferir les mascaretes als usuaris del transport públic donant-les per les gomes o bé oferint directament la capsa per no contaminar-les.

Alguns dels voluntaris també van explicar a la gent com havien de col·locar-se la mascareta, ja que cal agafar-la sempre per les gomes sense tocar la part que va a la boca, identificant la part interna –la que està en contacte amb la boca– de l'externa, que normalment sol ser de color blau o verda per diferenciar. També cal ajustar al nas la peça superior de la mascareta, i comprovar que també tapi fins al mentó. Diferents indicacions que algunes persones no coneixien.



Transport públic

Pel que fa a la mobilitat pública, diversos ajuntaments van informar que pels autobusos es mantindran els horaris i freqüències habilitats fins ara, i se seguiran aplicant les mesures de seguretat acordades anteriorment.

En aquest sentit, l'entrada s'efectuarà per la porta posterior del vehicle, només es podran validar abonaments i l'aforament del bus es limitarà a un terç de la seva capacitat total.

L'Ajuntament de Girona va informar que durant els propers dies tornaran a realitzar una anàlisi del transport públic de la ciutat segons el volum de viatgers, amb la voluntat d'intentar minimitzar-lo com a mesura per evitar la propagació del coronavirus.