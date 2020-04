La Setmana Santa s'acomiada de Girona amb pluges que superen els 60 litres

Amb cels emboirats, ruixats constants i una lleugera baixada de les temperatures. Així van acomiadar els gironins una Setmana Santa durant la qual, per primera vegada, el temps va tenir ben poca rellevància. I és que els ciutadans segueixen confinats a les seves respectives llars per evitar la propagació del coronavirus i, plogui o faci sol, la diferència en la rutina diària és poca. Tot i això, aquesta va ser una setmana festiva dominada pel sol i les temperatures càlides. Almenys fins dilluns de Pasqua, quan, de cop, aquesta dinàmica va canviar i va començar a ploure sense treva a la majoria de comarques gironines, cosa que va provocar una lleugera baixada de les temperatures i va deixar cels tapats i boires denses que encara ahir al matí cobrien bona part de les poblacions de la demarcació.

Una de les comarques més afectades per les precipitacions que van caure dilluns de Pasqua va ser la del Baix Empordà, on en municipis com Torroella de Montgrí s'hi van registrar 62 litres per metre quadrat. La pluja va caure sobretot al llarg del matí i fins al migdia, moment en el qual els ruixats es van debilitar. També a Santa Coloma de Farners, capital de la Selva, i segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) hi van caure gairebé 47 litres per metre quadrat i la temperatura va rondar els 13 graus de mínima en ple mes d'abril.

Pel que fa a altres xifres destacades, a Girona ciutat hi van caure 26,6 l/m2 sobretot durant les primeres hores del matí. En aquest cas, les temperatures van patir una davallada encara més pronunciada ja que la màxima de mitjana assolida va ser de 13,4 graus. Una situació pràcticament calcada a la de Banyoles, on van caure els mateixos litres i on la temperatura encara va baixar una mica més: fins als 12,6 graus de màxima. També a l'Alt Empordà, la pluja hi va tenir una forta presència i va deixar més de 31 litres en localitats turístiques com Roses, que dilluns, com la majoria de poblacions de la Costa Brava, estava deserta a causa del confinament.

Respecte a la jornada d'ahir, també van caure alguns plugims poc importants en diverses localitats, sobretot al matí, mentre que al migdia el sol va tornar a treure el cap per escalfar l'ambient.



Pluja de rècord al gener

Aquest 2020 la pluja ja va ser la gran protagonista del primer mes de l'any, que es va convertir en el quart mes de gener més plujós des de 1884 i també el segon període de desembre-gener més càlid des de llavors. Unes xifres que va recopilar el meteoròleg col·laborador de Diari de Girona Gerard Taulé, qui amb les dades dels últims 125 anys va concloure que el gener més plujós va ser el 1898, amb 348 mm; seguit del de 1977, amb 295 mm, i el de 1930, amb 266 mm. Aquest 2020, es van recollir 265 mm a Girona-Sant Daniel, mentre que a Salt van caure 250,1 mm i a Sarrià de Ter, 238,4 mm.

Pel que fa a la temperatura va ser un mes càlid amb 9 graus de mitjana a Salt, un grau per damunt de la mitjana registrada en els últims vint anys. De fet, prenent les temperatures del centre de Girona de desembre i gener junts, es va arribar al rècord de més calor d'aquests dos mesos dels últims 125 anys, des de 1884 i només superat per l'hivern de 1989-1990.