Trump anuncia la creació d'un comitè per reobrir el país, tot i els 25.000 morts

El president dels Estats Units, Donald Trump, va avançar ahir que anunciaria la creació d'un o diversos comitès que s'encarregaran de reobrir el país durant les properes setmanes, un cop estigui controlada la pandèmia del nou coronavirus. «Hem creat un comitè. En realitat un conjunt de comitès amb les persones més destacades del país, les més reeixides en diversos camps, que anunciarem demà», va revelar Trump durant la roda de premsa diària del grup de treball del coronavirus a la Casa Blanca.

Així mateix, el mandatari va assegurar que el seu equip estudia un pla per obrir algunes parts del país, segons ha traslladat la cadena CNN. «Aviat enllestirem recomanacions importants perquè els governadors puguin començar de manera segura a obrir els seus estats», va explicar. En aquest sentit, Trump va tornar a insistir que la seva autoritat, en detriment de la dels governadors, és «total» a l'hora de decidir sobre l'aixecament de les mesures que limiten l'activitat econòmica i sobre les quals el president no sempre hi ha estat d'acord. «Quan un és el president dels Estats Units, la seva autoritat és total», va sentenciar Trump. També es va expressar en aquest sentit el vicepresident, Mike Pence, que va subratllar que els governadors han adoptat les pautes de l'administració «fins i tot a estats on no hi ha hagut un brot significatiu».

El brot de coronavirus suma al país nord-americà més de 600.000 contagis i 25.000 víctimes mortals. Trump va criticar a Twitter els qui, pretenent «crear conflicte i confusió», asseguren que «és decisió dels governadors obrir els estats». Els Estats Units són el país amb més contagis i més morts de tot el món per la malaltia COVID-19. A peu de carrer, cada vegada són més els qui coneixen algú que ha contret el virus. Segons un estudi de la Universitat de Monmouth, un 25 per cent saben d'algun cas, mentre que per al 7 per cent es tracta d'un familiar, informa el portal de notícies The Hill.



Mor un marí del T. Roosevelt

L'Armada nord-americana va informar dilluns de la defunció d'un marí desplegat a bord del portavions USS Theodore Roosevelt, on es van detectar més de mig centenar de casos. El marí va perdre la vida després de ser ingressat en vigilància intensiva en un hospital naval de l'illa de Guam. El cas d'aquest vaixell va transcendir el nivell mèdic per convertir-se en un tema de debat polític després que el capità, Brett Crozier, sol·licités ajuda per carta.