El brot de coronavirus al centre Palafrugell Gent Gran ja ha provocat divuit defuncions

El brot de coronavirus al sociosanitari Palafrugell Gent Gran afecta ja 44 residents –quasi un terç dels 150 que té el centre- i ha provocat divuit defuncions. Els Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE), que gestionen el centre, van començar a fer tests ràpids a principis d'abril, que entre d'altres van permetre detectar onze pacients asimptomàtics i aïllar-los.

Els SSIBE informen que s'han aplicat "totes les mesures i tècniques disponibles" per fer front al brot, i que disposen del "material i recursos necessaris", però que el perfil d'usuari (gent gran dependent, amb demències o malalties cròniques) fa "molt complicat" aïllar els asimptomàtics. D'altra banda, tretze professionals del centre han donat positiu per la covid-19.

Els primers casos sospitosos de coronavirus al geriàtric Palafrugell Gent Gran es van detectar el 23 de març, una setmana després de decretar-se l'estat d'alarma per la pandèmia. Les proves PCR van detectar dos positius.

Davant d'això, els SSIBE van habilitar l'hotel 'Vostra llar' de Palamós (Baix Empordà) com residència per traslladar-hi els residents del geriàtric més autònoms i que no presentessin simptomatologia. Això, de retruc, també va permetre habilitar part del geriàtric per obrir-hi una unitat d'aïllament, formada per 30 llits.

El dia 27 de març, vint dels residents del Palafrugell Gent Gran es van traslladar a l'hotel de Palamós, habilitat com a residència. A tots ells se'ls va fer la prova PCR el dia 31 de març, que va detectar sis casos positius per coronavirus. Aquests pacients van tornar a Palafrugell i van ingressar a la unitat hospitalària per rebre tractament.

"Des del 23 de març tenim un brot epidèmic dins del centre, fet que ha provocat ampliar la unitat d'aïllament a tota la segona planta", indiquen des del SSIBE. Ara, la unitat ja suma 75 llits. A més de personal del centre, també hi treballen metges i infermeres tant de l'Àrea Bàsica de Salut (ABS) de Palafrugell com de l'hospital de Palamós. La unitat la coordinen la cap de serveis sociosanitaris del SSIBE i una supervisora de l'hospital.

"La clínica poc present en pacients d'edat avançada, així com la poca sensibilitat d'algunes proves, dificulten el diagnòstic en fases inicials", expliquen des del SSIBE. I hi afegeixen: "Tot i això, apliquem tots els mitjans diagnòstics disponibles i, davant del dubte, es confirma amb la prova PCR".



Tests ràpids

A partir del 5 d'abril, el sociosanitari Palafrugell Gent Gran ha començat a aplicar tests ràpids. Aquell diumenge, van rebre el d'antigen, que és útil en les fases inicials de la malaltia (d'un a tres dies). "Davant del brot de casos a Palafrugell Gent Gran es va acordar prioritzar la seva utilitat al centre i es va fer el test a tots els residents que no tenien covid-19", diuen des del SSIBE. Això va permetre detectar onze pacients asimptomàtics, que van donar positiu, i a qui es va traslladar a la planta d'aïllament.

El dissabte passat, el sociosanitari va rebre tests ràpids serològics, els que mesuren la resposta immune i permeten saber si s'ha passat la malaltia i el sistema immunològic ha creat anticossos. Es va fer una prova a tots els residents, i els resultats van ser negatius en tots els casos.

Aquest dimarts, el sociosanitari va tornar a fer tests ràpids d'antigen i va detectar tres pacients positius per coronavirus. Estaven en una fase inicial de la malaltia, i se'ls va traslladar la unitat d'aïllament.

Des del sociosanitari expliquen s'han aplicat "totes les mesures i tècniques disponibles" i que disposen del "material i recursos necessaris". Però també admeten que el perfil d'usuari (residents amb alta dependència, demències, malalties cròniques avançades...) fa "molt complicat" aïllar del tot aquells que són asimptomàtics però poden ser portadors del coronavirus en fases inicials no diagnosticades.

Actualment, dels 150 residents que té Palafrugell Gent Gran, hi ha 44 pacients positius per la covid-19 i un pendent de resultats. El brot ja ha provocat divuit defuncions al centre. D'altra banda, hi ha deu residents que es troben a l'hotel 'Vostra Llar', habilitat com a residència.

Pel que fa al personal sanitari, fins avui s'han fet 56 proves PCR i s'han detectat tretze professionals positius per la covid-19.



Trucades i acompanyament

"Hem intentat en tot moment mantenir informades a les famílies de l'evolució de l'estat de salut dels seus familiars, entenent el patiment que suposa no poder-los acompanyar", informen des del sociosanitari. S'ha establert un horari per tal que els metges i metgesses truquin per donar informació diàriament als familiars referents.

També, en aquest sentit s'han habilitat tres telèfons per facilitar vídeo-trucades i en el casos de situació d'últims dies es permet la visita d'un familiar, facilitant l'equip de protecció adient per afavorir el comiat. Des del sociosanitari donen el seu "sincer condol" a aquells qui han patit la pèrdua d'un familiar arran de la infecció per coronavirus.

Per últim el centre diu que hi ha alguns residents que evolucionen de manera favorable i han respost bé al tractament. En pocs dies, precisa el sociosanitari, "es considerarà que han superat la malaltia" i es preveu que puguin retornar a la unitat de residència habitual.