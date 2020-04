El CAP de Banyoles comença a fer tests ràpid de covid-19 a tres residències i a la Policia Local

El Centre d'Atenció Primària de Banyoles (CAP) ha començat aquesta setmana a fer tests ràpid de covid-19 a tres residències del Pla de l'Estany i al cos de la Policia Local. Actualment compten amb 440 tests ràpids que els ha fet arribar el Departament de Salut i amb 250 més que ha comprat l'Ajuntament. Aquests últims, però, aporten més informació i són els que s'estan utilitzant aquests dies.

Els professionals sanitaris es desplacen fins a les residències per fer les proves a pacients i treballadors. El protocol estableix que només es fan tests als centres on hi ha almenys un afectat amb símptomes compatibles amb covid-19. Al Pla de l'Estany hi ha setze centres, entre residències i centres de gent gran gestionats per fundacions.

La setmana passada l'Ajuntament de Banyoles va anunciar la compra de 300 tests ràpid de covid-19 per a les residències com a mesura d'urgència per evitar la propagació de la malaltia als centres. Des del CAP Banyoles han confirmat a l'ACN que actualment els han arribat 250 tests ràpids adquirits per l'Ajuntament i 440 més del Departament de Salut. De moment, però, estan usant els del consistori perquè aporten més informació.

Segons ha detallat la seva directora, Anna Fontseca, tots dos tests detecten els anticossos de la covid-10 (la protecció que es genera quan hi ha la infecció) però els de l'ajuntament detecten els de principi i final de la curació mentre que els del CatSalut no ho especifiquen tant. És per això que s'estan utilitzant els primers fins que s'acabin.

Fontseca subratlla la importància de fer les proves "quan toca" per evitar llençar recursos. "Els anticossos que detecten la prova surten a partir de set dies però si es fan abans pots tenir-ho però no marcarà el positiu; si es fes massivament no serviria per a res", detalla. El protocol estableix que només es fan proves a aquelles residències on hi ha almenys un afectat amb símptomes compatibles amb covid-19. I afegeix que el més important és seguir les indicacions sanitàries i posar-se a mans de professionals per evitar contagis. "El que mana és el comportament clínic, el test et pot donar més informació però no és primordial", precisa.

A banda de les tres residències, aquest dijous també es faran les proves a la plantilla de la Policia Local formada per una trentena de persones. L'actuació s'ha fet a petició de l'Ajuntament de Banyoles.

Des del CAP Banyoles admeten que estan a l'"expectativa" d'un possible rebrot d'afectacions d'aquests pròxims dies un cop s'ha aixecat el confinament total. Actualment encara detecten casos a diari. Segons l'aplicacio de CatSalut, al Pla de l'Estany s'han detectat 108 casos de coronavirus des de l'inici de la pandèmia.