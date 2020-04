Càritas adapta el suport socioeducatiu a més de 800 menors vulnerables

Els dispositius digitals i el telèfon permeten, ara, als serveis socioeducatius de Càritas Diocesana de Girona mantenir la majoria de suports que ofereix aquest curs a alumnat de primària i secundària que viu amb condicions de vulnerabilitat. L'entitat s'ha adaptat al confinament amb l'objectiu d'evitar que els més de vuit-cents menors amb els quals treballa pateixin una situació de desigualtat més gran de l'habitual.

Com ja han fet altres organitzacions dels àmbits socials i educatius, ahir Càritas va alertar «que la falta d'equipaments informàtics i de connexions a Internet a moltes llars provoca una fractura encara més gran entre famílies, que acaba generant més desigualtat entre l'alumnat». Un fet que «el confinament i, sobretot, el tancament dels centres educatius i la incertesa en el calendari han posat encara més de relleu» –va lamentar mitjançant un comunicat.

El curs 2019-2020, Càritas Diocesana de Girona dona suport socioeducatiu a 820 infants i adolescents que cursen educació primària i secundària, així com a les seves famílies; una xifra que es concreta en 681 llars repartides per 29 municipis, on l'entitat humanitària del Bisbat remarca que té com a objectiu «reduir la transmissió intergeneracional de la pobresa».

L'aturada i el confinament provocats per l'emergència sanitària del coronavirus ha obligat Càritas a replantejar els projectes per seguir acompanyant els estudiants i que «no perdin el fil dels estudis ni les oportunitats que els ofereix un entorn educatiu adequat». L'adaptació a la realitat confinada ha permès a l'entitat tirar endavant 56 dels 63 serveis del programa Infància i família que realitza enguany.

L'organització va especificar que, en aquests moments, «ofereix tutories individualitzades via telemàtica o telefònica quan no hi ha altre via, suport educatiu a través de petits vídeos i propostes d'activitats molt diverses com ara el visionat de pel·lícules o documentals»; «però també –afegeix– suport emocional i social, tant als infants i joves del servei com a les seves famílies».

Càritas Diocesana va enviar informació a les famílies amb recomanacions generals, iniciatives i reptes concrets per als infants i els joves perquè «tinguin una planificació setmanal complementària a l'escola que eviti la desconnexió amb l'aprenentatge». El personal manté contacte periòdic telemàtic amb les llars cada dos o tres dies, ja sigui amb una trucada convencional o una videotrucada, quan és possible.



Coordinació amb serveis socials

Si es detecten casos amb necessitats específiques, com ara la dificultat de les famílies per acompanyar els processos socioeducatius dels seus fills o situacions complicades a causa del confinament –relacionades amb la convivència o aspectes laborals, entre d'altres–, Càritas va explicar que «alerta i dona respostes, en coordinació amb els serveis socials de cada municipi» on estan presents.

L'entitat va recordar que la majoria dels nuclis familiars que atén viuen en situacions precàries que ara poden agreujar-se. Per deixar-ho clar, posa de manifest que ha detectat famílies que viuen en infrahabitatges o en habitacions rellogades; llars sense cohesió familiar o amb una xarxa social suficient; famílies monoparentals que pateixen problemes afegits; d'altres que no tenen recursos econòmics, o en les quals hi ha violència, o hi ha persones malaltes, trastorns psicològics o fills que tenen necessitats educatives especials.