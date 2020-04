Catalunya frega les 2.000 morts en residències per a gent gran

Catalunya és a punt de superar les 2.000 morts en residències per a la gent gran (dilluns les dades oficials parlaven de 1.898 víctimes en geriàtrics i entre ahir i avui s'esperava arribar als dos milers). Aquesta xifra representa més de la meitat de les defuncions que s'han produït al país per culpa del coronavirus, i confirmen aquests centres, com ha passat, per exemple, al Regne Unit, com un dels forats negres a l'hora de comptar les víctimes de la pandèmia. Només entre dimecres passat i dilluns de Pasqua, i fent cas de les dades que facilita la Generalitat cada dia al voltant de les onze de la nit, es detecta un augment notable de defuncions en residents d'aquestes instal·lacions. Si el dia 8 d'abril els morts eren 1.178 a tot Catalunya, dilluns ja s'arribava als 1.898, set-cents més. A Girona l'increment també ha sigut exponencial; si el dia 9 s'havien produït 49 morts en residències, el dia 13 ja s'arribava a les 70. Dimarts, les dades que va passar el Govern català no incloïen el desglossament per zones ni tampoc l'afectació en geriàtrics.

Agafant, doncs, les dades del Dilluns de Pasqua, els 70 morts que s'havien registrat a la província corresponien al 3,6% del total de Catalunya (1.898). A més, a la demarcació, el dia 13 constaven 24 centres on s'havien detectat residents afectats per coronavirus, una xifra que havia arribat als 26 Divendres Sant. Barcelona ciutat (654) i Barcelona comarques (772) constaven com les zones de Catalunya amb més víctimes mortals en residències per a la gent gran, sumant un total de 1.426 (75%), des del 15 de març. 3.920 residents en centres per a la tercera edat constaven com a infectats pel COVID-19 dilluns passat a Catalunya, un increment molt substancial respecte als 2.298 que s'havien anunciat tot just dijous de la setmana passada.

Les administracions estan centrant ara esforços en proveir les residències del material de protecció i tractament necessari. També, vigilant que es compleixin tots els protocols, per exemple, en la gestió dels residus. Dimarts l'Ajuntament de Sant Hilari va rebre una notificació de la Guàrdia Civil per constatar que a la residència del municipi (on hi han mort nou persones), la normativa es compleix. «Vam rebre per correu electrònic un comunciat genèric de com gestionar els residus, que vam entendre com una notificació que deurien enviar a molts d'altres ajuntaments. A Sant Hilari s'està complint tot el que marquen els protocols», va explicar ahir l'acalde, Joan Ramon Veciana.

La patronal dels geriàtrics catalans, mentrestant, demana replantejar el model actual perquè d'aquí a 30 anys «hi haurà el doble de gent gran amb 85 anys o més» i es necessitaran «més recursos».