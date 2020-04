Destrossen una colònia de gats de Blanes censada i autoritzada per l'Ajuntament

Amb les fustes arrencades, les caixes de plàstic destrossades i llençades a les escombraries i el menjar sense tapar i sota la pluja. En aquest estat va quedar dilluns passat a la tarda, una de les 63 colònies de gats que controla l'Associació Sa Gatonera al municipi de Blanes.

La descoberta la va fer una de les dues cuidadores que se n'ocupen diàriament i que de seguida va alertar a la resta de membres de l'entitat de la desprotecció en la qual havien quedat la vintena de gats que hi viuen. «Estava plovent i el menjar es va fer malbé. A més, les caixes dins les quals els gats es refugien per dormir estaven destrossades i les fustes que hi posen per protegir la colònia, arrencades o a les escombraries», va lamentar ahir Dani García, un dels fundadors de Sa Gatonera.

Segons va explicar, els fets es van produir cap a les cinc de la tarda de dilluns passat quan una persona, saltant-se el confinament, es va dedicar a destrossar aquesta colònia censada i autoritzada per l'Ajuntament de Blanes. «A aquesta persona la tenim identificada i a més, tenim les imatges dels fets enregistrades», va detallar García qui va avançar que ja han informat dels fets a la policia local i que tenen previst posar una denúncia per maltractament animal i per saltar-se el confinament en ple estat d'alarma. Sobre el lloc on es va produir l'atac a aquesta colònia de gats i les imatges de com va quedar, prefereixen mantenir-ho en secret per evitar que es puguin repetir actes similars.

Després de la destrossa, les dues cuidadores van poder reconstruir parcialment la colònia recuperant material de les escombraries. «A cada colònia hi tenim penjat un cartell amb un correu per si algun veí vol comunicar alguna molèstia, queixa o fer suggeriments», va especificar García, qui va assegurar que «fer destrosses no és la manera de resoldre les coses» i va recordar que Sa Gatonera també s'ocupa de mantenir els espais on té colònies «nets i els gats esterilitzats».

Sa Gatonera i l'Ajuntament de Blanes tenen un conveni segons el qual els voluntaris amb carnet individual poden alimentar els gats abandonats sense vulnerar l'ordenança municipal que prohibeix als ciutadans donar menjar als animals que hi ha a la via pública.