Enderroquen el pont de la riera d'Osor, malmès pel «Gloria»

El passat 23 de gener, el pont de la riera d'Osor per on hi passa la via verda entre Olot i Girona, va quedar destrossat. Aquesta infraestructura no va poder suportar el pas del temporal Gloria que, a principis d'any, va provocar el desbordament de rius i rieres d'arreu de la demarcació gironina i va causar nombrosos danys i desperfectes a diverses localitats de la Selva interior i del litoral gironí, entre d'altres.

Concretament, part de l'estructura va cedir a causa d'un tap format per les restes vegetals arrossegades per l'aigua de la riera que baixava a gran velocitat. A més, els arbres acumulats entre les columnes van acabar rebentant la canonada d'aigua potable que passava pel costat del pas, provocant que l'aigua sortís de manera descontrolada i en grans quantitats.

Des de llavors, d'aquest pas que fins al gener unia Anglès i la Cellera de Ter, només en quedaven les restes. Una situació que va començar a canviar dilluns quan les màquines van iniciar els treballs d'enderroc de l'estructura que serà substituïda per un nou pont dissenyat especialment per evitar que un nou temporal el pugui tornar a danyar. «Serà un pont de ferro amb una superfície més ampla que l'anterior i la previsió és que sigui voladís», va explicar ahir Àngel Planas, gerent del Consorci de les Vies Verdes de Girona qui va afegir que serà una estructura semblant a la passera que uneix la capital gironina i Quart.

Tot i que l'enderroc va començar dilluns passat, Planas va destacar que els treballs de substitució del pont es van engegar a finals de febrer quan es van contractar les obres d'emergència, i es van posar en marxa els treballs previs en el terreny i la planificació de l'estructura, entre altres tasques. «La previsió, que tot i el confinament pel coronavirus es manté, és que el pont estigui obert i sigui transitable pels volts de Sant Joan», va avançar el gerent de l'ens, qui va destacar la importància d'aquest pas.

«A banda de ser imprescindible per unir la via verda entre Olot i Girona, també és un espai de mobilitat quotidiana entre els veïns d'Anglès i la Cellera de Ter per anar d'un poble a l'altre», va remarcar Planas. De fet, el pont era tan utilitzat pels ciutadans d'aquestes localitats selvatanes, que després del Gloria es va haver d'habilitar un pas alternatiu per la carretera.

Per això, l'inici de l'enderroc en ple confinament, va ser una notícia molt ben rebuda pels alcaldes de la zona que van voler compartir la bona nova amb els veïns i veïnes de les localitats a través de les xarxes socials.



Més de 500.000 euros

Per tirar endavant aquesta obra compten amb un pressupost de 552.800 euros sorgits d'un expedient de crèdit extraordinari de 2,7 milions d'euros aprovat per la Diputació de Girona al ple de febrer amb l'objectiu de pal·liar els efectes del temporal Gloria. D'aquest import, el Consorci de les Vies Verdes de Girona en va rebre 1,1 milions que a part de l'obra del pont va destinar a: l'arranjament de forats i reposició de sauló en més de 20 quilòmetres al llarg de les rutes (360.000 ?); el condicionament del ferm formigonat a la Cellera de Ter (105.000 ?); la reparació de la plataforma de la via verda al Pasteral (85.000 ?); la retirada de les esllavissades de terres, vorals, i arbres a la Ruta del Ferro i del Carbó així com a la Ruta del Carrilet I (28.000 ?); i la reposició d'esculleres i murs de contenció que van quedar desplaçats (25.000 ?).