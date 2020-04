Espanya tancarà l'any amb el seu major dèficit des del 2012 i un deute del 113%, segons l'FMI

L'impacte advers de la pandèmia del coronavirus i de les Mesures de contenció implementades per controlar la malaltia serà particularment intens en el cas d'Espanya, el qual provocarà el 2020 un pronunciat augment de el dèficit, fins al 9,5% de PIB, el més gran des del rescat bancari de 2012, mentre que el deute públic es dispararà al 113,4%, segons les previsions del Fons Monetari Internacional (FMI).

La Institució dirigida per Kristalina Georgieva ja va vaticinar aquest dimarts l'enfonsament de l'economia espanyola, amb una caiguda del 8% del PIB el 2020, la major des de la Guerra Civil, i un fort repunt de la desocupació, fins al 20,8%, mentre que només estimen una recuperació parcial al proper any, amb un repunt del PIB del 4,3%.

En el seu informe «Monitor Fiscal», l'FMI calcula que la crisi econòmica provocada per la pandèmia, així com les mesures desplegades pel Govern per pal·liar l'impacte sanitari, social i econòmic, eleva el dèficit pressupostari de país fins al 9,5% del PIB des del 2,6% registrat el 2019, el saldo negatiu més alt des del 2012, quan el rescat bancari va elevar el dèficit espanyol al 10,7%.

Segons els pronòstics de l'FMI, Espanya serà el país europeu desenvolupat amb major dèficit en el 2020 i 2021. A més, l'FMI assenyala que Espanya és particularment vulnerable a l'impacte advers de la pandèmia de la Covid-19 i de les mesures de contenció implementades com a conseqüència del significatiu pes del turisme en l'economia, així com pel predomini de les petites i mitjanes empreses en el teixit productiu.

La directora gerent de l'FMI, Kristalina Georgieva, va reclamar ahir «solidaritat europea» per fer front a la crisi. «És el que els ciutadans esperen de les seves institucions», va dir Georgieva, després que l'organisme hagi confirmat unes «tristes» perspectives econòmiques per al continent.

En una roda de premsa, la directora gerent de l'FMI va dir que la crisi provocada per la pandèmia és «sense precedents» i que el món es troba en «la pitjor recessió des de la Gran Depressió».

El covid-19 ha generat una contracció econòmica del 3% del PIB mundial, però Georgieva ha advertit que l'impacte econòmic «encara pot ser pitjor» si es retarda el tractament contra el virus.