Girona registra 11 nous morts amb una xifra de contagis que torna a la baixa

El Departament de Salut va confirmar ahir onze nous casos de covid-19 a Girona, de les quals dues es van registrar a l'hospital de Palamós i al sociosanitari de Palafrugell, respectivament, i una altra a l'hospital de Figueres. Amb aquestes ja són 312 les víctimes totals de la pandèmia a la província de Girona. Aquests últims dies hi ha hagut una tendència irregular de defuncions, i de fet aquest dilluns la xifra de morts va ser la tercera més alta (21) des de l'inici de la crisi sanitària, que a Girona va tocar sostre el 8 d'abril amb 33 defuncions.

Per contra, ahir el nombre de contagis va reduir-se a la meitat respecte de dimarts, amb 49 casos que situen el total en 2.459. Amb tot, el desconfinament parcial que a Catalunya es va posar en marxa dimarts podria provocar un repunt de contagis.

Pel que fa als ingressos, se'n van efectuar set menys que dimarts, i n'hi ha un total de 575, dels quals 72 estan en estat greu. També ha baixat el nombre de professionals sanitaris contagiats, ja que n'hi ha 476, una trentena menys que ahir.

També és positiva la tendència de noves altes, que ahir va arribar a la cinquantena i que situen la xifra acumulada en 956 des de l'inici de la pandèmia.

Als hospitals comarcals gironins segueix el degoteig de contagis i d'altes, i ahir els hospitals de Palamós i Figueres i la residència de Palafrugell van haver de lamentar tres de les víctimes. Precisament, aquest sociosanitari ja acumula divuit defuncions.

A l'hospital de Palamós van detectar-se vuit nous casos que situen en 21 el total al centre. Set persones més estan pendents dels resultats de les proves. Al sociosanitari, que ha adaptat una de les seves plantes amb 75 llits per atendre pacients estables amb covid-19, hi ha 44 confirmats i una persona pendent de resultats. Des de l'inici de la pandèmia Serveis de Salut Integrats del Baix Empordà (SSIBE) ja ha diagnosticat 337 persones. En el cas dels professionals sanitaris, la suma de contagiats s'eleva a 45, dos dels quals estan hospitalitzats. També n'hi ha tres d'aïllats que esperen resultats. Fins ara s'han donat 88 altes.

A l'hospital d'Olot no va registrar-se cap defunció i hi ha 39 persones ingressades amb el virus. Es van donar sis noves altes que situen el total en 57 i es mantenen els 62 professionals infectats que ja hi havia dimarts.

En el cas de la Fundació Salut Empordà, la nova defunció ja acumula 15 morts als centres de l'ens. Es van registrar cinc nous contagis que situen el total en 242, i es van donar quatre noves altes, amb 81 d'acumulades. En aquest ens hi ha 91 professionals contagiats, i 48 ja s'han incorporat a la feina.

L'hospital de Campdevànol no va registrar cap nova defunció, i des de l'inici de la pandèmia hi han mort set persones. Per ara s'han fet 90 diagnòstics positius, dels quals un es va confirmar ahir. Hi ha 18 persones ingressades i vuit més han estat traslladats a altres centres hospitalaris.

En el cas dels sanitaris contagiats, n'hi ha set, la mateixa xifra que dimarts. Fins ara s'han donat un total de 45 altes.

A l'hospital de Blanes ahir es van fer dos nous ingressos que eleven a 22 la xifra total. No es va registrar cap defunció però en canvi es van produir cinc noves altes i hi ha 78 sanitaris contagiats al global de centres de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva. També s'ha registrat una defunció a l'hospital de Calella.

Fora de la Regió Sanitària de Girona, l'hospital transfronterer de la Cerdanya té quatre pacients ingressats per covid-19, dos menys que dimarts. Des de l'inici de la crisi sanitària s'hi ha ingressat 37 pacients catalans, s'han efectuat 27 altes i ha mort una persona.