Els nivells de contaminació es redueixen un 60% a Girona

Segons un estudi de l'Associació de Naturalistes de Girona (ANG) els nivells de containació atmosfèrica a la ciutat de Girona s'han reduit en un 60%.

Arran de la crisi generada pel coronavirus l'economia ha quedat paralitzada, fet que ha posat en relleu l'impacte de les nostres activitats en la qualitat de l'aire. L'ANG va analitzar l'efecte del confinament sobre la contaminació atmosfèrica a la ciutat, valorant els nivells de diòxid de nitrogen (NO2) com a indicador de la qualitat de l'aire.

El resultat d'aquesta anàlisi determina que al llarg d'aquestes últimes setmanes s'ha produït una dràstica disminució dels nivells de NO2 a la ciutat. Han analitzat l'evolució dels valors mitjans de diòxid de nitrogen en períodes de 10 dies i d'aquesta manera han pogut observar una reducció de fins al 60% dels nivells habituals i arribant a rècords històrics de 5 micrograms per metre cúbic (ug/m?3;), ja que habitualment, abans de la quarentena, els nivells de NO2 oscil·laven entre 28.7 i més de 60 ug/m3.

En condicions normals, és a dir, sense les mesures de confinament els nivells als quals la majoria de la població de la ciutat està exposada són nivells saludables i no presenta una problemàtica greu pel que fa a contaminació atmosfèrica.

Així i tot, hi ha la necessitat de reduir anualment un 7,5% les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle (GEH) per poder fer front a la crisi climàtica. Quant als nivells de contaminació, els punts més vulnerables de la ciutat són els que es troben pròxims a vies molt transitades com són la Ronda Ferran Puig, Pont Major, carretera Barcelona i el carrer de la Rutlla.



Reducció de mobilitat

L'Ajuntament de Girona va confirmar ahir que s'ha notat una reducció dràstica de la mobilitat amb transport públic a la ciutat a partir del primer dia feiner des que es va decretar l'estat d'alarma i va començar el confinament.

Segons les dades recollides pel consistori, en el darrer mes han utilitzat el bus urbà unes 350 persones per dia; mentre que en la setmana anterior al confinament, la mitjana era aproximadament d'unes 9.000 persones.

Pel que fa a la Girocleta, el servei de lloguer públic de bicicletes de la ciutat ha passat de 1.400 a 120 usos diaris en el mateix període.

Així doncs, entre el 16 de març i el 12 d'abril d'aquest any, l'ús del bus urbà va disminuir un 96% de mitjana respecte a la setmana anterior al confinament, i la Girocleta ho va fer en un 92%. A més, les dades indiquen que l'inici del desconfinament parcial no ha suposat un canvi en l'ús d'aquests vehicles a Girona. En aquest sentit, els autobusos urbans van transportar ahir 326 usuaris i usuàries i, la Girocleta, un total de 163. Aquestes xifres no s'allunyen de les dels dos darrers dimarts, en què els busos van dur 429 i 281 persones i, la Girocleta, 131 i 121 persones, respectivament.

A partir d'aquestes xifres es pot confirmar que tot i el desconfinament parcial que es va iniciar dimarts, la majoria de la població segueix estrictament, en la mesura del possible, el confinament i els que surten a treballar ho fan majoritàriament en vehicle particular o a peu, seguint així les indicacions que aconsellen evitar el transport públic mentre segueixi el risc de contagi del coronavirus.

El consistori realitzarà durant els pròxims dies una anàlisi del transport públic de la ciutat segons el volum de viatgers, amb la intenció d'intentar minimitzar-lo com a mesura per evitar la propagació del virus.



Les mesures al transport públic

Des de l'inici de la pandèmia el consistori va interposar mesures al transport públic, ja que és un servei on es poden produir aglomeracions de persones, convertint-lo en una fàcil via de propagació.

Per aquest motiu, l'Ajuntament va aplicar mesures preventives com la reducció en la freqüència de busos tant en línies urbanes com interurbanes i que l'afluència permesa al bus sigui un màxim d'una tercera part de l'aforament dels vehicles, sent de 18 viatgers als autobusos i 7 als microbusos.

D'altra banda, també van aplicar l'obligació que els usuaris entrin per la porta posterior i hagin de validar el viatge amb un abonament, a més, de no poder pagar amb efectiu.