Olot reforça els serveis socials amb més d'1,5 MEUR per atendre les necessitats pel coronavirus

L'Ajuntament d'Olot ha ampliat els recursos destinats als serveis socials amb més d'1,5 MEUR per atendre les necessitats bàsiques dels ciutadans arran de la pandèmia del coronavirus.

Al pressupost d'enguany el fons social estava dotat amb 1,2 MEUR però ara s'amplia amb 280.000 euros més (el 20% del superàvit del 2019, el màxim permès) amb l'objectiu que cap persona "quedi desemparada" en àmbits com la distribució d'aliments, atenció domiciliària o lloguers socials. Així s'ha detallat al ple d'aquest dijous on també s'ha anunciat la creació d'un fons econòmic per reactivar l'economia a la ciutat.

El ple ha aprovat també demanar 2,5 MEUR amb una nova pòlissa de tresoreria per garantir el pagament al personal i factures a proveïdors.

