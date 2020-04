Trump suspèn el finançament dels EUA a l'OMS

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha ordenat en plena pandèmia del coronavirus, congelar els fons que el seu Govern aporta a l'Organització Mundial de la Salut (OMS), organisme que lidera la resposta contra el COVID-19. La seva decisió va provocar dures crítiques de països com la Xina, Rússia o de la UE, que veu la mesura «injustificable».

Trump va emprendre aquesta nova mesura quan els casos de COVID-19 ronden els 615.000 als Estats Units.

Trump ja va fer públic la setmana passada el seu descontentament amb l'OMS per la seva gestió del coronavirus, però va reconèixer que tallar el finançament a l'organisme en plena pandèmia no era, potser, el més oportú.

Una setmana després, a Trump no li ha tremolat el pols per prendre una decisió que recorda a la seva sortida de la Unesco, del Consell de Drets Humans de Nacions Unides, de l'Acord de París sobre el canvi climàtic o del pacte nuclear amb l'Iran.

«Ordeno al meu Govern suspendre els fons a l'OMS mentre reviso la seva conducta per determinar el paper de l'OMS i la seva greu mala gestió i encobriment de l'expansió del coronavirus», va anunciar Trump durant una roda de premsa a la Casa Blanca.

Trump va justificar la seva decisió per l'oposició de l'OMS al tancament de fronteres per combatre la propagació de virus, per no haver actuat abans i per haver no només confiat a la Xina, sinó també «lloat» el Govern de Pequín.



Crítiques a Trume

El director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, va lamentar la decisió del president nord-americà. «Els Estats Units ha estat un amic generós des de fa temps de l'OMS i esperem que segueixi sent-ho», va afegir, alhora que feia una crida a mantenir la unió.

Des de la UE, l'Alt Representant per a Política Exterior, Josep Borrell, ha titllat d'injustificable la decisió dels Estats Units ha recalcat que el desafiament que representa la pandèmia s'ha d'afrontar «unint forces», atès que la crisi «no coneix fronteres».

Per la seva banda, Rússia la va qualificar de «molt egoista i alarmant» i la Xina va acusar el president nord-americà de «perjudicar la cooperació internacional» contra la pandèmia.