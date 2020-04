Apagada informativa (i polèmica) a Catalunya

a sorpresa va ser majúscula la nit de dimecres a dijous, quan el comunicat que el Departament de Salut remet diàriament va fer pujar la xifra de morts de 3.700 a 7.097, el doble del que s'havia confirmat des de l'inici de la crisi sanitària. L'explicació arribava en el mateix informe, que indicava que es tracta de les dades de les funeràries que l'1 d'abril la Generalitat va anunciar que obligaria a facilitar. A aquestes noves xifres, que compten defuncions a residències, domicilis, sociosanitaris més enllà de les hospitalàries, no han estat verificades amb un test previ i per tant són obertes a «interpretació».

En tot cas, aquest nou recompte ha generat polèmica i més confusió al laberint de xifres diari d'uns i altres. El primer efecte ha estat la impossibilitat de donar xifres territorialitzades de les defuncions i Girona no ha pogut saber les seves. En l'actualització d'ahir, Salut va anunciar que seguirà el mateix esquema a tot el territori. Amb tot, el Ministeri de Sanitat va obviar ahir en el seu informe diari aquest nou còmput de defuncions. Es va limitar a donar la xifra hospitalària arraconant la resta. Sanitat al·lega que el seu recompte segueix les directrius «estrictes» de l'Organització Mundial de la Salut, que consisteixen a donar xifres de contagis i defuncions tenint en compte únicament els resultats de tests, i no els sospitosos, tal com sí que fa la Generalitat. De fet, els recomptes varien d'una comunitat a una altra, i tot i que l'executiu ha establert directrius per homogeneïtzar els còmputs, per ara la qüestió encara no s'ha resolt. Així, ahir la xifra quedava a 3.855 víctimes i amb moltes preguntes per fer. El president de la Generalitat, Quim Torra, va animar totes les comunitats a aplicar el mateix recompte per tal d'oferir una «visió global» de la pandèmia i també ho va justificar com un exercici de transparència. És, doncs, millor aquest recompte per fer-se una idea més pròxima a la realitat dels contagis i morts, o encara embolica més la troca? Segons l'epidemiòleg Antoni Trilla, el nou sistema podria ajudar a fer-se una fotografia «més ajustada» del marc de contagis, però va alertar que cal distingir els sospitosos dels confirmats, així com amb les defuncions. Advertia que «sumar peres i pomes pot ser un embolic». Precisament en aquest sentit el portaveu sanitari del comitè tècnic de gestió de la crisi, Fernando Simón, va incidir que havien de discutir amb el Govern català «què signifiquen» les dades aportades, ja que no hi ha seguretat que tinguin un «diagnòstic de coronavirus previ». Al seu torn, la ministra d'Hisenda i portaveu del Govern, María Jesús Montero, va alertar el Govern català que deixi «d'especular amb les xifres dels molts pel coronavirus» i «deixi de confondre els ciutadans».