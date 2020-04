Les ciutats buides: noves «trampes» per als animals

n poques setmanes, l'activitat humana en pobles i ciutats ha quedat reduïda gairebé del tot. Amb el confinament pel coronavirus, la població segueix tancada a casa i només els supermercats, les farmàcies i altres serveis essencials resten oberts. Una situació que ha deixat carrers i places sense persones i els ha convertit en un espai molt llaminer per a d'altres espècies. I això, segons el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF), pot suposar una «trampa ecològica» per a ocells, ratolins, porcs senglars o insectes, que poden tenir «la falsa percepció» que aquest és un hàbitat apropiat on viure.

Almenys, així ho afirmen els investigadors del centre Daniel Sol Oriol Lapiedra i Aina Garcia que estan estudiant el comporatment d'algunes espècies i que expliquen que, a curt termini, han observat canvis i, fins i tot, que es produirà un increment local de la biodiversitat.

En el cas dels ocells, els investigadors expliquen que a les ciutats algunes espècies, com ara les mallerengues, canten a una freqüència més alta que fora dels nuclis urbans per evitar passar desapercebuts. I que, amb el confinament -i l'absència de sorolls com els motors dels cotxes- alguns ocells podrien variar la freqüència del seu cant. També es podria veure afectada la seva reproducció, ja que alguns ocells aprofiten el baix nivell de pertorbacions humanes per criar en zones on abans no ho feien.

Tampoc s'escaparien dels canvis els grans dominadors de les grans ciutats a banda dels humans: els coloms, les gavines i els ratolins i rates. Des del CREAF, subratllen que la seva proliferació té molt a veure amb la seva capacitat d'aprofitar les restes d'aliments generats per les activitats humanes. «Alliberats de competidors i enemics, el seu nombre pot créixer fins a convertir-se en plagues. Aquests dies, la disminució de l'activitat humana pot reduir l'abundància d'aliments i afectar, per tant, les espècies que en són més dependents», asseguren.

Finalment, els investigadors també apunten al perill que suposa que algunes espècies alterin els seu comportament respecte als humans. «Moltes espècies de mamífers, com ara llops, elefants o antilops, han augmentat el seus hàbits nocturns arreu del món per minimitzar el contacte amb humans. Amb el confinament, alguns animals poden habituar-s'hi i deixar de percebre les persones com un perill. Recentment s'han vist depredadors com ara pumes a Xile o lleopards a l'Índia», assenyalen. Un fenomen que ja es començava a veure abans de la pandèmia amb les visites, cada vegada més freqüents, dels porcs senglars a ciutats com Girona o Barcelona.

Tot i això, conclouen que no disposen de «prou informació» per estimar l'impacte real del confinament sobre la fauna perquè caldria documentar els canvis en el comportament a partir de dades d'abans, durant i després del confinament i comparar-los amb dades de llocs semblants on no s'hagi produït l'aïllament obligatori.