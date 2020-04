Conat de motí a la presó de Figueres quan la seguretat està «en dubte» pel virus

La nit del dilluns passat es va haver d'activar un codi 4 a la presó Puig de les Basses, quan de manera organitzada i multitudinària els interns dels mòduls 5 i 6 van començar a colpejar les cel·les i llançar objectes per les finestres, en molts casos objectes que prèviament havien cremat, mentre amenaçaven els funcionaris i convidaven la resta de mòduls a amotinar-se.

Des d'UGT Presons denuncien estar vivint una situació límit diàriament als centres penitenciaris de Catalunya. A través d'un comunicat expressen que a més de «la situació de vulnerabilitat que patim des de l'aparició del coronavirus», degut a l'exposició contínua i a la falta de material de prevenció, «cal sumar-li» que des que es va començar el confinament el mes de març passat la seguretat dels centres penitenciaris «està en dubte», i destaquen la greu falta de personal que pateixen.

L'origen de l'intent de motí que es va patir a la presó de Figueres venia, segons UGT, per la «mala qualitat i escassetat del racionament» des de fa uns dies. La protesta va acabar amb diversos interns aïllats gràcies a «la perícia i gran professionalitat» dels treballadors que estaven de servei juntament amb la prefectura de serveis. Al comunicat assenyalen que un grup de treballadors, després d'estar 24 hores de servei de manera ininterrompuda, es van quedar durant el servei del matí següent per donar suport logístic a la situació, ja que al mòdul 4, al matí següent, alguns reclusos es vannegar a entrar al menjador.

Des del sindicat exigeixen als responsables que «deixin d'enganyar l'opinió pública venent una imatge enganyosa de protecció i control inexistent». Alhora, reclamen que se'ls entreguin EPIs i tot tipus de material de protecció, gels desinfectants, i tests PCR, ja que són «de vital importància per prevenir nous contagis». Tanmateix, també demanen que es doti els centres de personal suficient per garantir-ne la seguretat.

D'altra banda, asseguren que l'augment de situacions conflictives i amenaces entre interns ve originat a causa de la decisió de tallar les comunicacions amb l'exterior. UGT Presons critica que no hi hagi polítiques preventives, a més de «no dotar de personal i material els nostres centres penitenciaris».

No obstant això, asseguren que no poden «admetre ni compartir» la manca de contundència sobre aquests greus incidents, traient importància als fets, i titllen de «ridícules» les sancions aplicades als protagonistes. Asseguren que aquest fet crea una situació «d'inseguretat» al centre, i de por en la plantilla, en veure com des de la direcció de Puig de les Basses «no estan actuant com cal».