Concedeixen permís a una mossa d'esquadra gironina amb la custòdia de dos fills durant l'estat d'alarma

Un jutjat de Girona ha concedit permís "per deures inexcusables" a una mossa d'esquadra divorciada que té la custòdia contínua dels seus dos fills menors a causa de l'estat d'alarma declarat per la pandèmia de coronavirus.

Segons recull la sentència que ha donat a conèixer el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL), la decisió judicial respon a un recurs d'aquesta agent, després que la mesura s'apliqués en una anterior sentència únicament en el cas de famílies monoparentals.

El titular del jutjat contenciós administratiu número 2 de Girona entén que "l'interès públic no es veu greument afectat per l'eventual tardança en la reincorporació" de la policia al seu lloc de treball.

SAP-FEPOL insta l'administració a "flexibilitzar" el règim horari perquè sigui compatible amb les necessitats individuals en "casos especials" com aquest, així com que es creï un grup de gestió per a aquestes qüestions en el marc de la pandèmia.

El sindicat assegura que la responsabilitat de trobar solucions és actualment dels caps d'àrees i unitats i insisteix que aquesta agent no podia "en cap cas deixar els seus fills menors d'edat sols a casa".