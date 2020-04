Consens del professorat gironí a afavorir l'aprovat en el curs del coronavirus

La lògica d'avaluar el final de curs en consonància amb els resultats de l'alumnat durant els trimestres anteriors i de promoure l'aprovat tant com sigui possible, deixant la repetició de curs com una opció residual, és compartida per l'administració i pels representants del professorat a Girona. Ara bé, aquests últims reclamen directrius clares i realistes per superar l'excepcionalitat imposada pel coronavirus COVID-19. Els sindicats també avalen les activitats de reforç al juliol, però fan constar que ja s'organitzen i –tal com va advertir la Intersindical-CSC– no han de «cobrir l'expedient de tot el que no s'ha pogut fer a classe».

L'endemà de fer-se públic que tant el Ministeri com la Conselleria d'Educació estan d'acord que l'any escolar acabi al juny, tot facilitant la promoció de curs, i que al juliol s'impulsi l'organització d'activitats lúdiques de reforç, el director general de Centres públics de la Generalitat, Josep González Cambray, va afirmar en una entrevista a RAC1 que «no estem parlant en cap cas d'un aprovat general». El responsable del Departament va explicar que «una avaluació en sentit positiu no vol dir que tothom aprovi», i va subratllar que «tenim dos trimestres que s'han cursat de forma presencial: tot el professorat té prou informació dels alumnes per seguir fent aquest seguiment personalitzat de cadascun d'ells».

El sindicat de professorat majoritari a les comarques de Girona, Ustec·STEc, veu «raonable» la proposta «d'avaluar de manera adequada a les circumstàncies» i que l'avaluació final sigui «fruit de les dues primeres, i que la tercera pugui millorar però no empitjorar la situació». Així ho va explicar el portaveu sindical, Xavier Díez, tot apuntant que ja van plantejar aquesta opció a Educació abans de Setmana Santa, i va recordar que «les repeticions a Catalunya són anecdòtiques»; pel que fa a l'alumnat que seguia el curs amb dificultats, va defensar que «ara, amb les interaccions docents, tinguin una oportunitat».



Començar l'1 de setembre

Ahir, la Federació d'associacions de mares i pares d'alumnes de Catalunya (Fapac) va llençar la petició que el curs 2020-2021 comenci l'1 de setembre, una demanda que Díez no comparteix perquè «ara, més que mai, està justificat que les primeres setmanes no es dediquin a activitats lectives». En la seva opinió, la proposta de la Fapac és «un error»; «ara ningú es veu en cor de planificar el curs vinent perquè no sabem amb què ens trobarem», va dir, a més de considerar que «el tema del currículum és menor, l'important serà prendre la temperatura, l'estat anímic dels alumnes i veure com els ha afectat psicològicament el confinament».

El segon sindicat docent en representació a la Junta de personal no universitari de Girona, la Intersindical-CSC, també està d'acord a fer valer l'avaluació continuada de l'alumnat perquè, tal com va afirmar el coordinador de la sectorial d'Educació, Roger Castellanos, «s'ha de ser prou valent per dir que el curs ha acabat en l'àmbit curricular». «Ho defensem des de fa setmanes i ho hem dit al Departament diverses vegades», va reiterar, alhora que va aclarir que «això no significa que els docents ens hàgim de desentendre de l'alumnat sobretot per temes d'inclusió social, perquè n'hi ha molts que perden un punt de referència molt important». El professor va aclarir que «cadascun coneix la seva aula i els casos específics de l'alumnat», a més de defensar que si algú «realment no pot promocionar i ha de repetir curs es decideixi amb criteris pedagògics».

Tot i compartir el sistema d'avaluació proposat per a l'acabament d'aquest curs, Roger Castellanos va reclamar en nom de la Intersindical-CSC «que hi hagi indicacions clares». El sindicat va retreure la «manca d'instruccions concretes a mestres i professors», ja que, segons va lamentar el seu delegat gironí, «la Conselleria no ha dirigit cap missatge directe als treballadors, tot s'ha gestionat a través de les direccions dels centres, els sindicats i la premsa».

Per al delegat del sindicat de secundària Aspepc-SPS a Girona, Luis Sobrino, és «lògic» avaluar de manera continuada perquè «amb els dos primers trimestres hi ha força indicis per a la qualificació de l'alumne». També li va semblar adequat que s'afavoreixi la promoció de curs, tot i aclarir que aquesta «ja és la regla general» perquè, des del seu punt de vista, l'administració ho ha plantejat de tal manera que pot interpretar-se que «el professorat fa repetir un alumne frívolament, però només es fa quan considera que és el millor per a ell». D'altra banda, Sobrino va denunciar les pressions al professorat per impartir «l'ensenyament telemàtic quan no tothom hi està preparat, ni en recursos materials ni en coneixements». Pel que fa a l'inici del pròxim curs, va demanar que es plantegi «amb normalitat, tenint en compte reforçar o recuperar el currículum que no s'ha pogut fer».



Trànsit de dades quadruplicat

A l'espera que el Departament d'Educació publiqui les noves directrius per al tercer i últim trimestre del curs –tal com va anunciar abans de Setmana Santa–, ahir va aportar algunes dades significatives sobre el treball en línia que s'està fent i va admetre que, dimecres, la sobrecàrrega va causar problemes en el sistema dimecres; per evitar el col·lapse, va optar per limitar els usuaris. L'estadística de la Conselleria detallava que el trànsit habitual de dades –en nombre d'accions, cursos i activitats– s'ha quadruplicat, que fins ahir s'havia donat cobertura a 2.213 entorns a la plataforma Moodle, 28.786 cursos, una mitjana de 81.291 connexions diàries i 4.639.326 accions virtuals.

Ahir a la tarda, dues comunitats autònomes, de Madrid i Múrcia, van dir –segons Europa Press– que no subscriuran l'acord del Ministeri d'Educació per acabar el curs.