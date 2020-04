El Govern admet que hi ha coronavirus en almenys el 60% de les residències d'avis

La consellera de Salut, Alba Vergés, va explicar ahir que s'ha trobat almenys un cas positiu de coronavirus en 604 de les 1.073 residències de gent gran catalanes. En declaracions a Catalunya Ràdio, Vergés va indicar que hi ha molts centres on hi ha diversos positius i també va advertir que hi ha molts usuaris que donen positiu tot i que no tenen símptomes. Això significa, va remarcar, que hi ha uns 35.000 residents que viuen en centres amb algun cas.

La prioritat ara és actuar en aquestes residències, més de la meitat, i després arribar a les que no tenen cap cas, perquè puguin continuar protegides. Vergés va ressaltar que Catalunya va ser dels primers territoris que va prohibir les visites externes als geriàtrics.



Tranquil·litat a Girona

La ciutat de Girona tindrà solucionades les necessitats de les residències en uns pocs dies pel que fa a la disposició d'equips de protecció per al personal que hi treballa i de tests de detecció del coronavirus, segons l'alcaldessa, Marta Madrenas, que va explicar ahir que, «en general», s'han resolt aquests problemes amb l'inici «de forma molt més generalitzada» d'aquestes proves per trobar casos positius de COVID-19. «Amb les dades que tenim, informem que no hi ha situacions de gravetat a les residències en sentit de desatenció de les persones», va manifestar l'alcaldessa durant una compareixença pública telemàtica.

Es dona la circumstància que, precisament a la ciutat, a principis de mes es va posar en marxa, d'urgència, una residència d'avis que acull malalts de COVID-19. El centre, amb capacitat per a 147 llits, depèn de la Generalitat.



Denúncies de Marea Blanca

Marea Blanca i familiars d'avis ingressats en residències denunciaran a la Fiscalia que no se'ls hagi derivat als hospitals quan estaven malalts. «Se'ls ha deixat morir de manera indigna en unes residències que no tenien un servei mèdic suficient», es queixa en un comunicat l'entitat i la Coordinadora de Residències 5+1. «Cap dels morts estava prou greu per ser atès als hospitals? Se'n va demanar el trasllat des de les residències? I en cas de ser així, qui el va denegar?», es pregunten, i demanen, a més, quina atenció sanitària han rebut.

Els afectats reclamen al Govern central que aturi ja aquesta «sagnia» i que realitzi les proves que siguin necessàries per aïllar els positius en hotels o centres medicalitzats, traslladant als hospitals aquells que ho necessitin.

Segons els familiars, el nombre de morts és molt superior al que facilita el Govern espanyol, perquè moltes persones han mort sense tenir fet el test. «I són la immensa majoria. I la raó és que no s'han pres les mesures necessàries per protegir-los i no s'han derivat als hospitals els avis positius que ho necessitaven», han alertat.



Reobren una residència

El Departament de Salut de la Generalitat i l'Ajuntament de Manresa han reobert l'antiga residència Catalunya del municipi com a hotel de salut, «com a mesura extraordinària i temporal» amb motiu de la crisi sanitària provocada per la pandèmia del coronavirus. L'equipament, que tindrà 23 places i es posarà en funcionament demà, albergarà persones grans sanes que hagin donat negatiu en el test i que vinguin d'altres residències per tal de disminuir la pressió dels centres, va informar la Generalitat ahir a través d'un comunicat. Les derivacions a aquesta residència, que va tancar les portes fa dos anys, es faran seguint el protocol de la conselleria de Salut, que serà la que en última instància gestionarà els ingressos.

L'Ajuntament de Manresa ja havia dut a terme en els últims dies una neteja i desinfecció a fons de l'equipament, i professionals de l'àrea de ciutat saludable i serveis socials del consistori donaran suport a la posada en marxa del centre.