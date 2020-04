L'hospital d'Olot permet el comiat dels pacients del covid-19 en fase final amb un membre de la família

L'hospital d'Olot ofereix als familiars de pacients de coronavirus que estan en la fase final de la vida la possibilitat de dir-los adéu en persona. Només es permet l'entrada d'un familiar que prèviament s'equipa amb material de protecció per evitar contagis. Ja fa dies que ho vénen fent i des de la direcció del centre creuen que és un pas important per ajudar a les famílies en el procés del dol.

"No és fàcil, hi ha persones que tenen por i que tenen una trobada de sentiments perquè després han de tornar a casa i no volen contagiar els altres membres", explica la responsable de la Unitat d'atenció al ciutadà, Lídia Díaz. Han detectat situacions difícils amb morts de dos membres en un mateix nucli de convivència familiar.

La irrupció del coronavirus ha alterat el funcionament habitual dels hospitals, fins i tot en aquells passos que eren tan senzills com poder-se acomiadar del familiar ingressat que està en la fase final.

A l'hospital d'Olot es va detectar que hi havia una necessitat de propiciar aquest comiat presencial malgrat l'estricte aïllament dels pacients afectats. Després de consultar altres centres de la demarcació com l'hospital Santa Caterina de Salt (Gironès), van apostar per permetre l'entrada d'un familiar, garantint les condicions de seguretat per evitar contagis, i des de fa dies que estan oferint aquesta opció a les famílies.

"És complicat detectar just el moment de final de la vida, els que hem treballat en cures pal·liatives ho sabem bé però es tracta de facilitar que el pacient i el familiar es puguin trobar i ho estem potenciant", detalla la responsable de la Unitat d'atenció al ciutadà, Lídia Díaz. Ara bé, no tothom està preparat per fer aquest pas.

Segons explica, hi ha familiars que no poden mentre que d'altres ho fan amb por. "Tenen una trobada de sentiments perquè després han de tornar a casa i no volen contagiar els altres membres que potser també són de risc", afegeix Díaz. Per això es fa un treball previ amb trucades telefòniques per preparar-les per aquest moment i oferir la possibilitat del comiat presencial.



Tancar el dol

Aquest comiat pot ajudar a tancar millor el dol però no es descarta que calgui un treball psicològic posterior. "Creiem que hi haurà dol patològic" en alguns casos, assenyala Díaz, tenint en compte la situació excepcional de pandèmia. Els ritus funeraris s'han "alterat" completament, ja no es poden fer vetlles ni cerimònies d'enterrament com abans i això no ajuda a afrontar la mort del familiar.

També s'han vist situacions molt dures amb la mort de dos membres d'un mateix nucli de convivència. El dol patològic és aquell que, passat un any, la persona no ha acceptat encara la pèrdua, que no s'ha desprès dels objectes personals i que continua sentint una profunda tristesa, entre d'altres símptomes.

És per això que des de l'hospital s'està treballant també amb l'acompanyament del dol a les famílies. Primer se'ls envia una carta de condol amb els telèfons d'atenció telefònica i més endavant, quan la situació ho permeti, es faran grups de suport. "Amb el coronavirus, ens estem reinventant", conclou Díaz, per poder donar una atenció el més individualitzada possible.



28 defuncions a l'Hospital d'Olot

Des que va començar la pandèmia, a l'hospital d'Olot hi ha hagut 28 defuncions per covid-19. Segons la darrera actualització, hi ha 30 pacients ingressats i 58 professionals que han donat positiu. Ahir dijous es van donar nou altes que se sumen a les 57 registrades fins ara. També s'han recuperat sis professionals que han donat negatiu a la prova i ja són dinou els que s'han pogut reincorporar al lloc de treball