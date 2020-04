Més de 22 milions d'estatunidencs perden la feina en l'últim mes

Més de 5,2 milions de nord-americans van sol·licitar prestacions d'atur la setmana passada, la qual cosa eleva la xifra a més de 22 milions d'aturats en l'últim mes, segons el Departament de Treball. Les dades constitueixen la cadena de major pèrdua d'ocupació i la més ràpida des que existeixen els registres. S'han esborrat gairebé tots els llocs de treball creats durant nou anys i mig. El rècord històric està marcat per l'enorme impacte en el mercat laboral que han tingut les mesures de confinament per aturar el coronavirus als Estats Units.

A més de les ajudes establertes pels estats per als aturats, ara, cada vegada més nord-americans reben 600 dòlars addicionals per setmana sota el paraigua del major paquet d'estímuls econòmics aprovat en la història de Congrés, per més de dos bilions de dòlars. Ahir al matí, el programa de préstecs a petites empreses de 350.000 milions de dòlars es va quedar sense fons. Els congressistes estan negociant una nova onada d'estímuls que encara no aconsegueix consensos.

Paral·lelament, el governador de Nova York, Andrew Cuomo, va anunciar que el confinament de la població en aquest estat nord-americà es mantindrà almenys fins al 15 de maig per frenar l'avanç de la malaltia al territori, on ja hi ha uns 215.000 casos, incloses més de 14.000 morts.

Cuomo, avançant-se a les preguntes dels periodistes, es va negar a «fer projeccions més enllà d'aquest període, que és un mes, perquè la gent necessita certesa i claredat per poder planificar». En qualsevol cas, va insistir que l'anomenada desescalada «dependrà del que diguin les dades». En els últims dies, el dirigent novaiorquès va assenyalar que s'ha superat el «pic» i la corba de contagis comença a aplanar-se en un «altiplà». Referent a això, va afegir que les persones ingressades per COVID-19 han passat de 18.000 a 17.000 i els pacients en cures intensives també han començat a baixar «significativament».

En un altre ordre de coses, el Ministeri de Relacions Exteriors de la Xina va assegurar que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha deixat clar que no hi ha evidència que el coronavirus s'hagi generat en un laboratori del gegant asiàtic. El portaveu del ministeri, Zhao Lijian, va realitzar aquesta declaració per respondre a les acusacions, moltes del Govern nord-americà, que la malaltia es va originar en un laboratori de Wuhan.

En aquest sentit, en una entrevista al Financial Times, el president francès, Emmanuel Macron, va afirmar que a la Xina han passat coses en la crisi de la pandèmia del coronavirus «que desconeixem».